Um avião cargueiro Boeing 767-300 operado pela 21 Air para a Amazon saiu da pista durante o pouso no Aeroporto Internacional de Miami, nos Estados Unidos, neste domingo (6). A aeronave atravessou uma estrada e atingiu vários veículos antes de pegar fogo.

A prefeita de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, confirmou a morte de pelo menos cinco pessoas. Outras cinco ficaram feridas. Segundo o chefe dos bombeiros de Miami, Raied Jadallah, três feridos estão em estado crítico e foram levados a um centro de trauma. Outros dois estão internados.

O acidente aconteceu por volta das 14h, no horário local, após o voo Prime Air 7598 partir de San Juan, em Porto Rico. Equipes de emergência encontraram o avião em chamas, com grande quantidade de fumaça no local.