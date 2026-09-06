Um avião cargueiro Boeing 767-300 operado pela 21 Air para a Amazon saiu da pista durante o pouso no Aeroporto Internacional de Miami, nos Estados Unidos, neste domingo (6). A aeronave atravessou uma estrada e atingiu vários veículos antes de pegar fogo.
A prefeita de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, confirmou a morte de pelo menos cinco pessoas. Outras cinco ficaram feridas. Segundo o chefe dos bombeiros de Miami, Raied Jadallah, três feridos estão em estado crítico e foram levados a um centro de trauma. Outros dois estão internados.
O acidente aconteceu por volta das 14h, no horário local, após o voo Prime Air 7598 partir de San Juan, em Porto Rico. Equipes de emergência encontraram o avião em chamas, com grande quantidade de fumaça no local.
Mais de 60 integrantes do Miami-Dade Fire Rescue atuam na ocorrência. O chefe dos bombeiros informou que as equipes chegaram ao local 30 segundos após o chamado de emergência.
As autoridades ainda investigam as causas do acidente. A FAA (Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos) e o NTSB (Conselho Nacional de Segurança nos Transportes) participam da apuração.
O aeroporto fechou todas as pistas e pistas de taxiamento, e uma paralisação das operações em solo foi decretada. A FAA informou que os voos que saem de Miami enfrentam atrasos de cerca de seis horas.
A área permanece isolada para o trabalho das equipes de emergência.
Com informações da BBC.
WATCH: Moments after a Prime Air Boeing 767 overshot the runway at Miami International Airport and crossed a road pic.twitter.com/kyCeeOpHdp