06 de setembro de 2026
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MIAMI

Avião da Amazon cai e deixa cinco mortos; VÍDEO

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/X
A aeronave atravessou uma estrada e atingiu vários veículos antes de pegar fogo.
A aeronave atravessou uma estrada e atingiu vários veículos antes de pegar fogo.

Um avião cargueiro Boeing 767-300 operado pela 21 Air para a Amazon saiu da pista durante o pouso no Aeroporto Internacional de Miami, nos Estados Unidos, neste domingo (6). A aeronave atravessou uma estrada e atingiu vários veículos antes de pegar fogo.

A prefeita de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, confirmou a morte de pelo menos cinco pessoas. Outras cinco ficaram feridas. Segundo o chefe dos bombeiros de Miami, Raied Jadallah, três feridos estão em estado crítico e foram levados a um centro de trauma. Outros dois estão internados.

O acidente aconteceu por volta das 14h, no horário local, após o voo Prime Air 7598 partir de San Juan, em Porto Rico. Equipes de emergência encontraram o avião em chamas, com grande quantidade de fumaça no local.

Mais de 60 integrantes do Miami-Dade Fire Rescue atuam na ocorrência. O chefe dos bombeiros informou que as equipes chegaram ao local 30 segundos após o chamado de emergência.

As autoridades ainda investigam as causas do acidente. A FAA (Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos) e o NTSB (Conselho Nacional de Segurança nos Transportes) participam da apuração.

O aeroporto fechou todas as pistas e pistas de taxiamento, e uma paralisação das operações em solo foi decretada. A FAA informou que os voos que saem de Miami enfrentam atrasos de cerca de seis horas.

A área permanece isolada para o trabalho das equipes de emergência.

Com informações da BBC.

— BNO News (@BNONews) September 6, 2026

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