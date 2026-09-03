03 de setembro de 2026
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CASO MASTER

Veja quem chamou Vorcaro de 'irmão' e foi chamado da mesma forma

da Folhapress
| Tempo de leitura: 4 min
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Reprodução
O senador Flávio Bolsonaro (PL) e os deputados Nikolas Ferreira (PL-MG) e Mario Frias (PL-SP)
O senador Flávio Bolsonaro (PL) e os deputados Nikolas Ferreira (PL-MG) e Mario Frias (PL-SP)

Mensagens extraídas do celular de Daniel Vorcaro, do Banco Master, mostram que o ex-banqueiro, além de conversar com o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes, mantinha contato com figuras públicas como o senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência da República, e os deputados federais Nikolas Ferreira (PL-MG) e Mario Frias (PL-SP).

O tratamento pelo termo "irmão" e outros similares, como "irmãozão", "Dani" e "lindão", é comum nas mensagens entre o ex-banqueiro e os parlamentares.

Relembre algumas das mensagens:

Flávio Bolsonaro

No dia 16 de novembro, às vésperas da prisão de Daniel Vorcaro e da liquidação do Banco Master pelo Banco Central, Flávio Bolsonaro enviou uma mensagem ao ex-banqueiro: "Irmão, estou e estarei contigo sempre, não tem meia conversa entre a gente. Só preciso que me dê uma luz! Abs!".

Dois meses antes, o senador escreveu ao dono do Banco Master para pedir dinheiro para "Dark Horse", filme sobre seu pai, o ex-presidente condenado por tentativa de golpe de Estado Jair Bolsonaro.

As mensagens reveladas pelo site The Intercept Brasil indicam proximidade entre os dois —Vorcaro se referia a Flávio como "irmão" e "irmãozão" e foi chamado pelo parlamentar também de "mermão".

O dono do Banco Master definia, como mostrou a coluna Mônica Bergamo, o senador como um amigo próximo e uma pessoa "muito bacana", além de considerar que Flávio - hoje candidato à Presidência da República pelo PL - seria melhor para o país que o presidente Lula (PT).

Nikolas Ferreira

Mensagens obtidas pela coluna da jornalista Juliana Dal Piva no ICL Notícias mostram que Nikolas Ferreira pediu que Daniel Vorcaro ajudasse seu ex-assessor de gabinete, Thiago Faria, e seu advogado a liberar "um ativo de minério".

O deputado chamou o dono do Master de "Dani" em um áudio e afirmou que gostaria de ter mais proximidade com o ex-banqueiro, que respondeu com um áudio de visualização única. Na sequência, Nikolas agradece e envia o contato de Thiago Faria, e Vorcaro encerra afirmando: "Amém irmão. Estamos na guerra juntos".

Ainda na mensagem de voz, o parlamentar pede desculpas por publicações em que criticou um evento financiado pelo Banco Master em Londres e, ao se despedir, chama Vorcaro de "lindão". "[...] Depois vamos marcar da gente se encontrar também, tá bem? Um abraço, lindão."

Mario Frias

O deputado federal Mario Frias (PL-SP) enviou um áudio a Daniel Vorcaro para agradecer pelo apoio à produção do filme "Dark Horse", sobre Jair Bolsonaro, em dezembro de 2024, segundo mensagens reveladas pelo The Intercept Brasil.

"Só te agradecer, meu irmão. Vamos mexer com o coração de muita gente e vai ser muito importante para o nosso país, tá? Preciso de vez em quando te falar como as coisas vão andando, tá?", diz o deputado.

O deputado, que foi secretário especial da Cultura do governo Bolsonaro, é produtor-executivo do filme. Após a revelação de que Flávio Bolsonaro pediu dinheiro ao dono do Master para o longa, Frias disse que não havia "um único centavo" do ex-banqueiro na produção. No dia seguinte, recuou e disse que havia "uma diferença de interpretação sobre a origem formal" do investimento.

Ciro Soares

O advogado Ciro Soares, responsável pela interlocução entre o procurador-geral da República, Paulo Gonet, e Daniel Vorcaro, escreveu ao ex-banqueiro em abril de 2024: "Amizade é tudo viu irmão". A mensagem aparece em relatório da Polícia Federal feito com base em mensagens extraídas do celular do dono do Master. Na ocasião, o advogado complementou: "Gonet é firme".

Inicialmente, eles trataram de questões relacionadas a Jarbas Soares Júnior, ex-procurador-geral de Justiça de Minas Gerais. No ano seguinte, Ciro e Vorcaro conversaram sobre a organização de um evento que aconteceria em Londres com financiamento do Master, ao qual o filho de Gonet, Pedro, iria com as despesas pagas pelo banco.

Stheve Lopes

Daniel Vorcaro foi chamado de "irmão" também pelo ex-modelo Stheve Lopes, que ajudava o dono do Master a reunir modelos para as festas promovidas por ele para autoridades. As mensagens obtidas pela PF mostram conversas entre os dois de 2023 a 2025 - em grande parte delas, Lopes manda fotos de mulheres para Vorcaro avaliar.

Lopes procurou o ex-banqueiro e perguntou se havia "algo de trabalho para os próximos dias" em maio de 2025, um mês depois de o Ministério Público do Distrito Federal abrir um inquérito para investigar a aquisição do Master pelo BRB (Banco de Brasília).

Sem resposta, dias depois, Lopes insistiu: "Fala Irmão qualquer operação precisar levar umas gata avisa, que organizo tô meio parado esses tempo. Vida monótona de pai. Mas precisando de trabalho."

Antes da prisão de Vorcaro, quando o noticiário já repercutia a crise do Master, Lopes escreveu: "Te amo, irmão. Dinheiro é o maior problema do mundo, sempre será. Onde tiver dinheiro, haverá guerra. Se cuida, meu mano, saiba que estou aqui sempre. Pode ficar na minha casa. Está sempre de portas abertas".

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