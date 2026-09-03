O tratamento pelo termo "irmão" e outros similares, como "irmãozão", "Dani" e "lindão", é comum nas mensagens entre o ex-banqueiro e os parlamentares.

Mensagens extraídas do celular de Daniel Vorcaro, do Banco Master, mostram que o ex-banqueiro, além de conversar com o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes, mantinha contato com figuras públicas como o senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência da República, e os deputados federais Nikolas Ferreira (PL-MG) e Mario Frias (PL-SP).

No dia 16 de novembro, às vésperas da prisão de Daniel Vorcaro e da liquidação do Banco Master pelo Banco Central, Flávio Bolsonaro enviou uma mensagem ao ex-banqueiro: "Irmão, estou e estarei contigo sempre, não tem meia conversa entre a gente. Só preciso que me dê uma luz! Abs!".

Dois meses antes, o senador escreveu ao dono do Banco Master para pedir dinheiro para "Dark Horse", filme sobre seu pai, o ex-presidente condenado por tentativa de golpe de Estado Jair Bolsonaro.

As mensagens reveladas pelo site The Intercept Brasil indicam proximidade entre os dois —Vorcaro se referia a Flávio como "irmão" e "irmãozão" e foi chamado pelo parlamentar também de "mermão".