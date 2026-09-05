05 de setembro de 2026
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COMÍCIO

'Trump, faça um Pix para você ver como é bom', alfineta Lula

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/@janjalula/Instagram
Durante o discurso, Lula afirmou que Trump quer acabar com o Pix e disse que pretende sugerir ao presidente norte-americano que utilize a ferramenta.
Durante o discurso, Lula afirmou que Trump quer acabar com o Pix e disse que pretende sugerir ao presidente norte-americano que utilize a ferramenta.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) citou Donald Trump durante um comício neste sábado (5), em São José do Rio Preto (SP), ao defender o Pix e criticar a posição dos Estados Unidos sobre o sistema brasileiro de pagamentos instantâneos.

Durante o discurso, Lula afirmou que Trump quer acabar com o Pix e disse que pretende sugerir ao presidente norte-americano que utilize a ferramenta.

"Trump, faça um Pix para você ver como é bom”, afirmou o petista, ao falar sobre digitalização da economia.

Lula também defendeu o desenvolvimento de tecnologias de inteligência artificial no Brasil sem dependência de China ou Estados Unidos. Segundo ele, o país deve desenvolver ferramentas em português.

O Pix é citado pelo governo dos Estados Unidos na investigação do Escritório do Representante Comercial dos EUA (USTR). O órgão afirma que políticas brasileiras prejudicam empresas norte-americanas de pagamentos eletrônicos e favorecem o sistema nacional.

A questão também foi incluída entre os motivos apresentados pelos EUA para a aplicação de uma tarifa de 25% sobre produtos brasileiros.

Com informações do Metrópoles.

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