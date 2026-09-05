O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) citou Donald Trump durante um comício neste sábado (5), em São José do Rio Preto (SP), ao defender o Pix e criticar a posição dos Estados Unidos sobre o sistema brasileiro de pagamentos instantâneos.
Durante o discurso, Lula afirmou que Trump quer acabar com o Pix e disse que pretende sugerir ao presidente norte-americano que utilize a ferramenta.
"Trump, faça um Pix para você ver como é bom”, afirmou o petista, ao falar sobre digitalização da economia.
Lula também defendeu o desenvolvimento de tecnologias de inteligência artificial no Brasil sem dependência de China ou Estados Unidos. Segundo ele, o país deve desenvolver ferramentas em português.
O Pix é citado pelo governo dos Estados Unidos na investigação do Escritório do Representante Comercial dos EUA (USTR). O órgão afirma que políticas brasileiras prejudicam empresas norte-americanas de pagamentos eletrônicos e favorecem o sistema nacional.
A questão também foi incluída entre os motivos apresentados pelos EUA para a aplicação de uma tarifa de 25% sobre produtos brasileiros.
Com informações do Metrópoles.