O ex-técnico da Seleção Brasileira Carlos Alberto Parreira recebeu alta médica neste sábado (5), depois de ficar 80 dias internado no Hospital Samaritano Barra, no Rio de Janeiro. Ele continuará o tratamento em casa, com acompanhamento domiciliar e ambulatorial.

Imagens divulgadas pela unidade mostram Parreira deixando o hospital em uma cadeira de rodas, enquanto é aplaudido por funcionários e familiares, que gritam “é campeão”. Ele acena para as pessoas e aparece usando um acesso nasal. Em uma foto, posa ao lado de uma miniatura da taça da Copa do Mundo.

Segundo o hospital, Parreira apresentou evolução clínica positiva durante a internação. Ele foi internado em decorrência de grave inflamação pulmonar e passou por acompanhamento do pneumologista Arthur Vianna e de equipe multidisciplinar.