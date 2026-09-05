05 de setembro de 2026
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'É CAMPEÃO!'

Parreira se emociona ao deixar hospital após 80 dias; VÍDEO

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/captura de vídeo/Hospital Samaritano
Imagens divulgadas pela unidade mostram Parreira deixando o hospital em uma cadeira de rodas, enquanto é aplaudido por funcionários e familiares, que gritam
Imagens divulgadas pela unidade mostram Parreira deixando o hospital em uma cadeira de rodas, enquanto é aplaudido por funcionários e familiares, que gritam "é campeão".

O ex-técnico da Seleção Brasileira Carlos Alberto Parreira recebeu alta médica neste sábado (5), depois de ficar 80 dias internado no Hospital Samaritano Barra, no Rio de Janeiro. Ele continuará o tratamento em casa, com acompanhamento domiciliar e ambulatorial.

Imagens divulgadas pela unidade mostram Parreira deixando o hospital em uma cadeira de rodas, enquanto é aplaudido por funcionários e familiares, que gritam “é campeão”. Ele acena para as pessoas e aparece usando um acesso nasal. Em uma foto, posa ao lado de uma miniatura da taça da Copa do Mundo.

Segundo o hospital, Parreira apresentou evolução clínica positiva durante a internação. Ele foi internado em decorrência de grave inflamação pulmonar e passou por acompanhamento do pneumologista Arthur Vianna e de equipe multidisciplinar.

A unidade informou que o ex-técnico continuará sob monitoramento do quadro geral durante o tratamento em casa.

Com informações do Metrópoles.

Veja vídeo:

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