A crise envolvendo STF, Procuradoria-Geral da República (PGR) e Polícia Federal nas investigações relacionadas ao Banco Master colocou o funcionamento do Judiciário no centro do debate eleitoral.

Os 13 candidatos à Presidência da República apresentam propostas diferentes para o Supremo Tribunal Federal (STF) e o sistema de Justiça. As ideias vão da manutenção do modelo atual a mudanças na composição, escolha e atuação dos ministros, além da própria extinção da Corte.

Lula (PT)

O plano de governo não cita diretamente o STF. O documento reconhece a morosidade da Justiça provocada pelo excesso de processos e recursos e propõe manter o diálogo com representantes do Judiciário, respeitando a autonomia entre os Poderes.

Flávio Bolsonaro (PL)

Propõe acabar com as competências criminais originárias do STF, levando parlamentares a serem julgados por instâncias inferiores, como o Superior Tribunal de Justiça (STJ) e os Tribunais Regionais Federais (TRFs).

Também defende limitar decisões monocráticas e priorizar julgamentos colegiados. O plano prevê quarentena de um ano para ministros de Estado indicados ao STF e restrições à atuação de escritórios que tenham parentes de até terceiro grau de ministros entre seus integrantes. O candidato ainda propõe combater penduricalhos e supersalários no funcionalismo público.