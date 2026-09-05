Uma frente fria chegou a São Paulo na noite desta sexta-feira (4), mas seus efeitos devem ser sentidos com mais intensidade neste sábado (5) em todo o estado.

A previsão é de chuva forte a qualquer hora do dia. Por isso, a Defesa Civil estadual emitiu um alerta informando a possibilidade de ocorrer elevados acumulados de chuva, com risco de alagamentos, inundações e deslizamentos de terra, principalmente no Vale do Ribeira, na região metropolitana de São Paulo, na Baixada Santista e no litoral norte.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) também ampliou o alerta amarelo, de perigo potencial, de tempestades para todo o território paulista.