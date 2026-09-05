Defesa Civil alerta para chuva forte em SP neste sábado
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Uma frente fria chegou a São Paulo na noite desta sexta-feira (4), mas seus efeitos devem ser sentidos com mais intensidade neste sábado (5) em todo o estado.
A previsão é de chuva forte a qualquer hora do dia. Por isso, a Defesa Civil estadual emitiu um alerta informando a possibilidade de ocorrer elevados acumulados de chuva, com risco de alagamentos, inundações e deslizamentos de terra, principalmente no Vale do Ribeira, na região metropolitana de São Paulo, na Baixada Santista e no litoral norte.
O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) também ampliou o alerta amarelo, de perigo potencial, de tempestades para todo o território paulista.
Em razão do cenário previsto para o feriado de 7 de Setembro, a Defesa Civil realizou reuniões de alinhamento com representantes regionais e municipais para fortalecer as ações de acompanhamento, agilizar a resposta a possíveis ocorrências e apoiar os municípios em áreas com maior potencial de impacto.
De acordo com os dados do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo, o Sol ainda pode aparecer entre muitas nuvens no início do sábado, mas as primeiras pancadas isoladas de chuva já devem ocorrer entre a madrugada e o início da manhã.
Em relação às temperaturas, os termômetros devem variar da mínima de 15°C à máxima que não deve superar os 22°C na Grande São Paulo.
Nesta sexta (4), a previsão inicial era de máxima de 27°C, mas a condição pré-frontal, que provoca uma elevação da temperatura antes da chegada da frente fria, fez com que o Inmet registrasse 30,6°C às 14h na estação do Mirante de Santana, na zona norte da capital.
A mudança do tempo fez a temperatura cair 10°C em apenas uma hora, passando de 28,8°C às 18h para 18,7°C às 19h, segundo o Inmet.
No decorrer do sábado, o CGE completa que a propagação da frente fria deve provocar chuvas variando de moderada a forte intensidade e rajadas de vento que podem superar os 40 km/h, o que eleva o potencial para formação de alagamentos e queda de árvores.
"Entre a tarde e a noite, as chuvas podem oscilar entre leve com pontos moderados e atuar de forma generalizada na capital paulista", informa o meteorologista do CGE Thomaz Garcia.
As temperaturas ainda devem ficar elevadas neste sábado nas regiões norte e oeste do estado, já que a influência da frente fria ainda não deverá chegar a esses locais.
A previsão é que as máximas cheguem a 29°C em Ribeirão Preto, 30°C em Franca e Araçatuba, e 31°C em São José do Rio Preto.