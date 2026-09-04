06 de setembro de 2026
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REAÇÃO RÁPIDA

Menino se joga de bike e escapa da morte; VÍDEO

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/ND Mais
Apesar do impacto da situação, o menino não ficou ferido.
Apesar do impacto da situação, o menino não ficou ferido.

Um passeio de bicicleta terminou em um grande susto quando uma criança percebeu que um carro descontrolado se aproximava e se jogou da bicicleta. O caso aconteceu em Garuva, no Norte de Santa Catarina, na segunda-feira (1º).

A reação rápida evitou que o menino fosse atingido pelo veículo, enquanto sua bicicleta ficou completamente destruída. Apesar do impacto da situação, o menino não ficou ferido.

O motorista do carro sofreu ferimentos e foi encaminhado ao Pronto Atendimento de Garuva. As causas da perda de controle do veículo não foram informadas.

Com informações do ND Mais.

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