04 de setembro de 2026
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BATE-BOCA

Passageira dá tesourada em motorista de aplicativo; VÍDEO

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/X
A mulher responde em liberdade.
A mulher responde em liberdade.

O motorista de aplicativo Leonardo Ribeiro, de 30 anos, foi atacado com golpes de tesoura por uma passageira durante corrida em Salvador (BA), na segunda-feira (31). Ele foi agredido durante a discussão sobre o pagamento da viagem.

Leonardo contou que buscou a mulher, que estava acompanhada do filho, pequeno, em Lauro de Freitas, na região metropolitana, com destino ao bairro Costa Azul. Ao final do trajeto, ele perguntou se o pagamento seria feito em dinheiro ou Pix.

A passageira afirmou que pagaria o valor numa próxima corrida. Leonardo disse que não era possível manter a viagem em aberto no aplicativo InDrive. Ao retrucar, a mulher anunciou que deixaria o veículo, e o motorista afirmou que a levaria de volta ao ponto de partida.

Na sequência, a passageira atacou Leonardo com a tesoura. Ele teve hematomas nas mãos e no pescoço, além de ter levado mordida no braço.

Os dois foram levados à 9ª Delegacia Territorial, no bairro da Boca do Rio, prestaram depoimento e foram liberados. A mulher responde ao processo em liberdade.

Segundo a advogada da passageira, ela passou 15 dias internada na ala psiquiátrica de um Centro de Atenção Psicossocial (Caps), faz uso de medicação controlada e não tomou os remédios naquele dia.

Com informações do Metrópoles.

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