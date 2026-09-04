O motorista de aplicativo Leonardo Ribeiro, de 30 anos, foi atacado com golpes de tesoura por uma passageira durante corrida em Salvador (BA), na segunda-feira (31). Ele foi agredido durante a discussão sobre o pagamento da viagem.

Leonardo contou que buscou a mulher, que estava acompanhada do filho, pequeno, em Lauro de Freitas, na região metropolitana, com destino ao bairro Costa Azul. Ao final do trajeto, ele perguntou se o pagamento seria feito em dinheiro ou Pix.

A passageira afirmou que pagaria o valor numa próxima corrida. Leonardo disse que não era possível manter a viagem em aberto no aplicativo InDrive. Ao retrucar, a mulher anunciou que deixaria o veículo, e o motorista afirmou que a levaria de volta ao ponto de partida.