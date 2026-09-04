Uma mulher afirma ter encontrado um alinhador dentário transparente dentro do prato de mac and cheese no Outback do Shopping Anália Franco, na zona leste de São Paulo (SP).

Segundo Vanessa Vieira, o objeto estava no meio da comida e só foi percebido quando ela viu um plástico brilhando e o puxou com o garfo. Ela registrou uma reclamação no SAC no mesmo dia.

A cliente disse que o proprietário da unidade entrou em contato no dia seguinte e pediu desculpas. O restaurante ofereceu um jantar como retratação, que foi aceito por Vanessa.