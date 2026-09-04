Uma mulher afirma ter encontrado um alinhador dentário transparente dentro do prato de mac and cheese no Outback do Shopping Anália Franco, na zona leste de São Paulo (SP).
Segundo Vanessa Vieira, o objeto estava no meio da comida e só foi percebido quando ela viu um plástico brilhando e o puxou com o garfo. Ela registrou uma reclamação no SAC no mesmo dia.
A cliente disse que o proprietário da unidade entrou em contato no dia seguinte e pediu desculpas. O restaurante ofereceu um jantar como retratação, que foi aceito por Vanessa.
Em nota, o Outback afirmou tratar o caso com seriedade. Após apuração interna e análise das imagens de segurança, a empresa informou que não identificou como o objeto chegou ao prato. O restaurante também afirmou seguir protocolos de qualidade e boas práticas de manipulação de alimentos.
Com informações do Metrópoles.
gente, fui almoçar no outback ontem e encontrei um INVISALIGN dentro do meu mac and cheese. sério, isso é muito absurdo.— ؘ van (@vnssvierr) September 1, 2026
eu perdi completamente a fome. @OutbackBrasil, eu só quero entender COMO isso foi parar no meu prato. pic.twitter.com/LdjlPfkPSy