André Luis Menezes da Silva, de 45 anos, morreu após ser atropelado enquanto seguia de bicicleta para o trabalho, em uma ciclofaixa de São Vicente, no litoral de São Paulo.
O acidente aconteceu na madrugada desta quinta-feira (3), na Rua Onze de Junho, no bairro Itararé. Com o impacto, André foi arremessado contra a fachada de um prédio. Segundo o Corpo de Bombeiros, ele sofreu múltiplos ferimentos e morreu no local.
Após o atropelamento, o motorista levou o carro até o Centro de São Vicente, onde abandonou o veículo e fugiu a pé com um passageiro.
Durante a perícia, uma garrafa de uísque foi encontrada dentro do automóvel, segundo a TV Tribuna.
André trabalhava como coletor de lixo e deixou uma filha de um ano e um filho adolescente.
Com informações do g1 Santos.
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