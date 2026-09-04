04 de setembro de 2026
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UÍSQUE AO VOLANTE

Motorista mata ciclista e foge abandonando carro de luxo; VÍDEO

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Diego Bertozzi/TV Tribuna e CCTV
Com o impacto, André foi arremessado contra a fachada de um prédio.
Com o impacto, André foi arremessado contra a fachada de um prédio.

André Luis Menezes da Silva, de 45 anos, morreu após ser atropelado enquanto seguia de bicicleta para o trabalho, em uma ciclofaixa de São Vicente, no litoral de São Paulo.

O acidente aconteceu na madrugada desta quinta-feira (3), na Rua Onze de Junho, no bairro Itararé. Com o impacto, André foi arremessado contra a fachada de um prédio. Segundo o Corpo de Bombeiros, ele sofreu múltiplos ferimentos e morreu no local.

Após o atropelamento, o motorista levou o carro até o Centro de São Vicente, onde abandonou o veículo e fugiu a pé com um passageiro.

Durante a perícia, uma garrafa de uísque foi encontrada dentro do automóvel, segundo a TV Tribuna.

André trabalhava como coletor de lixo e deixou uma filha de um ano e um filho adolescente.

Com informações do g1 Santos.

Veja vídeo:

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