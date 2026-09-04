04 de setembro de 2026
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POUSO DE EMERGÊNCIA

Susto no ar: Falha no avião interrompe voo de Mariana Fagundes

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Instagram
Segundo Mariana, ela embarcou após show em Canaã dos Carajás, no Pará. Durante o voo, o gerador do avião parou, e a tripulação realizou o pouso em Goiânia.
Segundo Mariana, ela embarcou após show em Canaã dos Carajás, no Pará. Durante o voo, o gerador do avião parou, e a tripulação realizou o pouso em Goiânia.

A cantora Mariana Fagundes, conhecida pelo hit “Peão Todo Tatuado”, passou por um susto durante o voo com destino ao Rio de Janeiro. A aeronave precisou fazer pouso de emergência em Goiânia nessa quinta-feira (4), quando o gerador falhou.

Segundo Mariana, ela embarcou após show em Canaã dos Carajás, no Pará. Durante o voo, o gerador do avião parou, e a tripulação realizou o pouso em Goiânia (GO).

Em vídeo publicado nas redes sociais, a cantora tranquilizou os fãs e informou que todos estavam bem. A equipe trocou de aeronave para continuar a viagem.

Mariana seguia para o Rio de Janeiro para participar do programa “Domingão com Huck” ao lado de Jeninho, com quem interpreta “Peão Todo Tatuado”. Depois da gravação, ela tinha viagem prevista para Tocantins, onde faria um show na madrugada desta sexta-feira (4).

A música integra o DVD “Abacaxi Pegou Preço”, gravado em Goiânia em janeiro, e ganhou destaque nas redes sociais em 2026.

Com informações do g1.

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