A cantora Mariana Fagundes, conhecida pelo hit “Peão Todo Tatuado”, passou por um susto durante o voo com destino ao Rio de Janeiro. A aeronave precisou fazer pouso de emergência em Goiânia nessa quinta-feira (4), quando o gerador falhou.

Segundo Mariana, ela embarcou após show em Canaã dos Carajás, no Pará. Durante o voo, o gerador do avião parou, e a tripulação realizou o pouso em Goiânia (GO).

Em vídeo publicado nas redes sociais, a cantora tranquilizou os fãs e informou que todos estavam bem. A equipe trocou de aeronave para continuar a viagem.