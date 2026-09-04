A Polícia Federal identificou diferenças na atuação do ministro André Mendonça em investigações envolvendo políticos no caso Master e apontou o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), como “provável alvo estratégico”. As informações constam de relatórios enviados ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

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Segundo a PF, Mendonça avançou sobre medidas próprias da investigação e adotou níveis diferentes de exigência conforme os alvos. O relatório cita como exemplos os casos dos senadores Weverton Rocha (PDT-MA) e Ciro Nogueira (PP-PI).

Diferença entre os casos