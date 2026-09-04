O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, retirou o pedido de investigação feito por Alexandre de Moraes contra André Mendonça do inquérito das fake news e determinou, nessa quinta-feira (3), que os dois ministros, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, e o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, prestem informações sobre a crise envolvendo investigações relacionadas ao Banco Master. O prazo para que cada um responda é de cinco dias úteis.

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A determinação busca esclarecer as circunstâncias das apurações que apontaram conexões entre integrantes do STF, o PGR e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro.

O que Fachin quer esclarecer