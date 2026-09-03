Vídeos manipulados por inteligência artificial (IA) que circulam nas redes sociais atribuem ao senador e candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) a suposta promessa de elevar o salário mínimo para R$ 3 mil. A informação é falsa.

Nas gravações, Flávio aparece segurando uma peça de picanha e supostamente afirma que o valor permitiria ao trabalhador comprar o que quisesse. Segundo o Projeto Comprova, os vídeos apresentam sinais de geração por IA, como a aparência excessivamente lisa do rosto do senador. Algumas publicações também exibem a identificação de “mídia gerada por IA” das próprias plataformas.

O Comprova analisou ainda a proposta de governo de Flávio Bolsonaro e não encontrou menção ao aumento do salário mínimo para R$ 3 mil. Ferramentas de verificação, como Backstory e Google Lens, também apontaram padrões compatíveis com conteúdos produzidos por inteligência artificial. Publicações semelhantes foram encontradas em diferentes contas do TikTok e Instagram, com mudanças nos cenários.