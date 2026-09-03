A 5ª Turma do STJ (Superior Tribunal de Justiça) rejeitou nesta quarta-feira (2), por unanimidade, o recurso que pedia a volta de Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá para a prisão. Os dois foram condenados em 2010 pela morte da menina Isabella Nardoni, filha de Alexandre.

O julgamento, relatado pelo presidente da turma, ministro Ribeiro Dantas, começou a ser analisado na última quinta-feira (27) no plenário virtual da corte. O colegiado é composto por cinco integrantes.

O caso tramita em segredo de Justiça e não teve o mérito analisado. O recurso foi rejeitado porque a autora do pedido, a Associação do Orgulho LGBTQIAPN+, não pagou as custas processuais do STJ, ou seja, as taxas públicas exigidas para que um processo tramite no tribunal.