O Vasco aproveitou os contra-ataques para vencer o Vitória por 2 a 0 e conquistar a classificação às semifinais da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, no Barradão. Na próxima fase, o time cruz-maltino terá pela frente o Palmeiras, que despachou o Santos no outro duelo da chave.

Andrés Gómez vestiu a capa de herói das quartas de final. Autor do gol do triunfo vascaíno no jogo de ida, o colombiano também abriu o placar em Salvador com um chute de fora da área, aos 35 minutos do segundo tempo. No último lance, Puma Rodríguez deu números finais ao duelo com um golaço.

Reação do Vitória foi interrompida pelo impedimento semiautomático. Aos dez minutos do segundo tempo, Luan Cândido marcou de cabeça para os rubro-negros e saiu comemorando o gol que levaria a decisão para os pênaltis naquele momento. A tecnologia, no entanto, viu o zagueiro em posição ilegal, com o ombro levemente à frente no lance. Foi no detalhe!