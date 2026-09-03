Vasco brilha no 2º tempo, derruba o Vitória e pega o Palmeiras
| Tempo de leitura: 3 min
O Vasco aproveitou os contra-ataques para vencer o Vitória por 2 a 0 e conquistar a classificação às semifinais da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, no Barradão. Na próxima fase, o time cruz-maltino terá pela frente o Palmeiras, que despachou o Santos no outro duelo da chave.
Andrés Gómez vestiu a capa de herói das quartas de final. Autor do gol do triunfo vascaíno no jogo de ida, o colombiano também abriu o placar em Salvador com um chute de fora da área, aos 35 minutos do segundo tempo. No último lance, Puma Rodríguez deu números finais ao duelo com um golaço.
Reação do Vitória foi interrompida pelo impedimento semiautomático. Aos dez minutos do segundo tempo, Luan Cândido marcou de cabeça para os rubro-negros e saiu comemorando o gol que levaria a decisão para os pênaltis naquele momento. A tecnologia, no entanto, viu o zagueiro em posição ilegal, com o ombro levemente à frente no lance. Foi no detalhe!
O Vasco segue em frente para enfrentar o Palmeiras na semifinal. O Alviverde eliminou o Santos com o placar agregado de 3 a 0, o mesmo alcançado pela equipe carioca contra o Vitória. O time cruz-maltino também está vivo na Copa Sul-Americana, onde enfrentará o Santa Fe, da Colômbia.
Como foi o jogo
Para reverter a desvantagem, o Vitória começou abafando a saída de bola vascaína. A equipe rubro-negra ameaçou pela primeira vez com Renato Kayzer, em cabeceio que saiu à direita do gol, aos sete minutos. Em outra oportunidade, Diego Tarzia cruzou na área, Léo Jardim saiu mal, e Matheuzinho desperdiçou a sobra com um toque fraco de cabeça.
Aos poucos, erros de passe deixaram o Vitória nervoso em campo, e o Vasco conseguiu mostrar suas garras. A chance mais perigosa do primeiro tempo saiu aos 29 minutos: Lucas Piton desarmou Mateus Silva na saída de bola, avançou e cruzou na medida para Claudio Spinelli. O atacante argentino teve todo o tempo do mundo para ajeitar a cabeça e mirar no cantinho, mas acertou a trave de Lucas Arcanjo.
Antes do intervalo, chances em sequência deram emoção ao confronto. Aos 42 minutos, Mateus Silva cobrou falta em direção ao gol vascaíno, e Léo Jardim caiu para espalmar no susto, após ver a bola atravessar uma multidão de jogadores. No contra-ataque, Puma Rodríguez cruzou, e Ramon Rique quase abriu o placar para o Cruz-Maltino. Ainda sobrou tempo para Andrés Gómez balançar as redes, mas pelo lado de fora, após bom lance individual na área.
Em lance de bola parada, Luan Cândido marcou para o Vitória, mas o gol foi anulado. Diego Tarzia cobrou falta na entrada da área, e o zagueiro rubro-negro desviou de cabeça com classe para superar Léo Jardim. No entanto, o impedimento semiautomático entrou em ação e viu posição ilegal do jogador, que estava com o ombro levemente à frente.
O Vasco aproveitou os espaços abertos no contra-ataque e abriu vantagem com Andrés Gómez. Aos 35 minutos, o colombiano carregou sozinho, limpou a marcação de Luan Cândido e acertou um chute preciso de fora da área. Lucas Arcanjo caiu para espalmar, mas foi enganado pelo quique da bola e não conseguiu impedir o gol. Um minuto antes, o goleiro rubro-negro havia feito uma ótima intervenção em lance cara a cara com Facundo Colidio, que perdeu chance incrível.
VITÓRIA
Lucas Arcanjo; Mateus Silva (Fabiano Souza), Cacá (Marinho), Luan Cândido e Ramon; Walace, Zé Vitor e Matheuzinho; Erick, Renato Kayzer e Diego Tarzia (Renê).T.: Jair Ventura.
VASCO
Léo Jardim; Puma Rodríguez, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Cauan Barros, Santiago Sosa, Ramon Rique (Tchê Tchê) e Thiago Mendes; Adson (Facundo Colidio), Claudio Spinelli (David) e Andrés Gómez.T.: Pedro Emanuel.
Local: Barradão, em Salvador (BA)
Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)
Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE)
VAR: Daiane Muniz (SP)Público: 28.499Cartões amarelos: Cacá e Luan Cândido (VIT); Puma Rodríguez (VAS)Gols: Andrés Gómez (VAS), aos 35 min do 2º tempo; Puma Rodríguez, aos 52 min do 2º tempo