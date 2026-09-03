Palmeiras segura pressão do Santos, elimina rival e avança
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O Santos passou 90 minutos em busca de três gols nesta quarta-feira (2), mas não conseguiu marcar nem sequer um na Vila Belmiro. Com a vantagem construída no jogo de ida, quando venceu em casa por 3 a 0, o Palmeiras jogou para o gasto e confirmou sua classificação para a semifinal da Copa do Brasil.
Apesar de a virada no placar agregado ser considerada improvável, o time alvinegro almejava, ao menos, vencer o segundo duelo com o rival. Tomou a iniciativa desde o início, teve amplo domínio da posse de bola e empurrou o Palmeiras para seu campo de defesa, mas esbarrou na última linha de marcação adversária e criou poucas chances claras diante do gol defendido por Carlos Miguel.
Mesmo com Neymar tentando ser participativo, a equipe santista avançava até a entrada da área, mas encontrava dificuldades para transformar o domínio em perigo.
O Palmeiras, por sua vez, administrava a vantagem construída no jogo de ida e aproveitava os contra-ataques para mostrar que também poderia levar perigo na Vila. Ainda no primeiro tempo, Maurício teve três oportunidades para finalizar, todas com a perna direita, mas não exigiu grande esforço do goleiro Gabriel Brazão.
Antes do intervalo, a situação do Santos ficou ainda pior. Neymar começou a sentir dores na coxa direita e sinalizou para o banco de reservas, ansioso pelo fim do primeiro tempo. O atacante acabou substituído no vestiário, antes do reinício da partida, dando lugar a Rony.
O técnico Cuca também aproveitou o intervalo para sacar o lateral Igor Vinícius e o zagueiro Lucas Veríssimo e colocar os atacantes Davizinho e Moisés. Nem mesmo as mudanças, que buscavam deixar a equipe mais ofensiva, foram suficientes para que o Santos chegasse aos gols de que precisava.
Ainda que tenha conseguido se manter no campo de ataque, como fez no primeiro tempo, o ímpeto da equipe alvinegra era menor. E, com o passar do tempo, o Palmeiras ficava ainda mais confortável com a vantagem que administrava.
Com a classificação confirmada, o time de Abel Ferreira passou a esperar a definição de seu próximo rival na Copa do Brasil. Na mesma noite, em Salvador, o Vasco voltou a vencer o Vitória, desta vez, por 2 a 0 e avançou no mata-mata -na ida, o time carioca havia vencido por 1 a0. Com isso, Palmeiras e Vasco se enfrentarão por uma vaga na final da competição.
Disputa gaúcha
Nesta quinta-feira (3), a Copa do Brasil terá a definição de seu último semifinalista, com o segundo duelo entre Grêmio e Internacional, desta vez na casa do tricolor gaúcho, às 20h. No jogo de ida, com a equipe colorada como mandante, houve empate por 0 a 0.
O vencedor do clássico gaúcho vai enfrentar o Atlético-MG, que eliminou o Cruzeiro na terça-feira (1), com uma vitória de virada por 2 a 1, depois de um empate no jogo de ida por 1 a 1.