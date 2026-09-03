O Santos passou 90 minutos em busca de três gols nesta quarta-feira (2), mas não conseguiu marcar nem sequer um na Vila Belmiro. Com a vantagem construída no jogo de ida, quando venceu em casa por 3 a 0, o Palmeiras jogou para o gasto e confirmou sua classificação para a semifinal da Copa do Brasil.

Apesar de a virada no placar agregado ser considerada improvável, o time alvinegro almejava, ao menos, vencer o segundo duelo com o rival. Tomou a iniciativa desde o início, teve amplo domínio da posse de bola e empurrou o Palmeiras para seu campo de defesa, mas esbarrou na última linha de marcação adversária e criou poucas chances claras diante do gol defendido por Carlos Miguel.

Mesmo com Neymar tentando ser participativo, a equipe santista avançava até a entrada da área, mas encontrava dificuldades para transformar o domínio em perigo.