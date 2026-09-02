City renova meio e dá a Maresca o que nunca deu a Guardiola
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Passando por uma renovação total, o Manchester City não poupou gastos em reforços para a temporada 2026/27 - principalmente no meio-campo. E isso acontece logo após a saída de Pep Guardiola, conhecido pelo estilo de jogo com posse de bola e ênfase nos atletas de criação. No entanto, seu "pupilo" Enzo Maresca conseguirá aproveitar as novas peças que a diretoria dos Citizens lhe concedeu.
Haja dinheiro!
O City trouxe quatro reforços para o meio de campo e gastou 415 milhões de euros (R$ 2,5 bilhões) apenas neste setor, segundo números do Transfermarkt. A janela de transferências na Inglaterra fechou na noite desta terça-feira (1), às 19h (de Brasília).
Entre os novos nomes, destaque para Enzo Fernández, que foi contratado por 145 milhões de euros (R$ 866 milhões) junto ao Chelsea e igualou a marca de negociação mais cara da história da Premier League. Além do argentino, o City também trouxe Elliot Anderson por R$ 806 milhões, Allan (ex-Palmeiras) por R$ 240 milhões e Ayyoub Bouaddi por R$ 567 milhões.
O total de R$ 2,5 bilhões supera - por muito - o maior valor que o time inglês gastou com meio-campistas em apenas uma temporada na Era Guardiola. Entre as janelas de transferência de 2016 e 2026, a que o clube mais gastou com o setor foi em 2021/22, quando desembolsou 117,5 milhões de euros apenas para contratar Jack Grealish - único reforço para o meio.
Na soma dos dez anos em que Pep ficou no City, o time gastou 624,8 milhões de euros com o meio-campo. Desde que surgiu para o mundo do futebol, Guardiola sempre teve o setor como essencial em suas equipes, mas vê os Citizens abrirem os cofres após sua saída.
Agora, Maresca poderá aproveitar o que o "mentor" Guardiola nunca teve. O atual treinador do City foi auxiliar do espanhol em 2022/23, temporada marcada pela tríplice coroa do clube.
Além das contratações para o meio-campo, o time inglês também trouxe nomes para o ataque e para a reserva do goleiro Donnarumma. Segundo o Transfermarkt, o City já gastou 526 milhões de euros (R$ 3,1 bilhões). Outro destaque é o atacante Iliman Ndiaye, que custou 70 milhões de euros (R$ 418 milhões).
Reformulação no meio
As novas chegadas ao meio-campo do City fazem parte de uma mudança quase total no setor. Para 2026/27, quatro meias deixaram o clube inglês: Tijjani Reijnders (Al-Qadsiah), Rodri (Barcelona), Nico González (Newcastle) e Bernardo Silva (Real Madrid).
Devido às saídas, apenas três nomes seguiram no meio-campo desde a última temporada: Kovacic, Rayan Cherki e Phil Foden.
As contratações no meio-campo do City na Era Guardiola
2016/17
• Gundogan: 27 milhões de euros
2017/18
• Bernardo Silva: 50 milhões de euros
• Douglas Luiz: 12 milhões de euros
2018/19
• Ante Palaversa: 6,3 milhões de euros
2019/20
• Rodri: 70 milhões de euros
2020/21
• Diego Rosa: 6 milhões de euros
2021/22
• Jack Grealish: 117,5 milhões de euros
2022/23
• Kalvin Phillips: 49 milhões de euros
• Máxio Perrone: 11 milhões de euros
2023/24
• Matheus Nunes: 62 milhões de euros
• Kovacic: 29.1 milhões de euros
• Claudio Echeverri: 18.5 milhões de euros
2024/25
• Nico González: 60 milhões de euros
• Gundogan: custo zero
2025/26
• Tijjani Reijnders: 54.9 milhões de euros
• Rayan Cherki: 36.5 milhões de euros
• Sverre Nypan: 15 milhões de euros