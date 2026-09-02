Flamengo contrata dois atacantes; Santos e Vasco se reforçam
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Flamengo e Botafogo tiveram frustradas duas vendas de jogadores já dadas como certas nesta janela de transferências. O equatoriano Plata e o brasileiro Matheus Martins tinham se despedido dos companheiros e até posado para fotos no aeroporto de Moscou. Mas a permanência na capital russa durou pouco. O Dínamo de Moscou desistiu de ter os dois atacantes.
Em nota, a equipe russa não deu mais detalhes. Disse apenas que o clube "tomou uma decisão pautada pelos interesses de longo prazo". O mercado de transferência russo fecha em 10 de setembro.
Enquanto já contava com a ida de Plata para a Rússia, o Flamengo aproveitou para anunciar a chegada de dois reforços para o ataque.
Fechou com Anthony Valencia, 23 (contrato até 2031), do belga Royal Antwerp, onde estava desde 2022. O ponta defendeu o Equador na última Copa do Mundo.
O rubro-negro acertou também com o argentino Joaquín Freitas, 19 (contrato até 2031), do River Plate, da Argentina.
Mais novidade no futebol brasileiro
Ainda no Rio, o Vasco foi outro que nos últimos dias anunciou um jogador: o atacante Bruno Duarte, 30, que estava no Estrela Vermelha, da Sérvia.
O Santos acertou a chegada do veterano Arthur, 30. Ex-jogador da seleção brasileira, Grêmio, Barcelona, Juventus e Liverpool, o volante assinou somente até o final da temporada.
A equipe da Vila Belmiro também informou que renovou até 31 de julho de 2028 o contrato com o zagueiro boliviano Contreras.
O Palmeiras teve como novidade a ampliação do contrato do atacante Flaco López. O argentino, que tem 225 jogos no alviverde (78 gols), acertou sua permanência até 2030 com a equipe paulista.