Um raio que saiu duas vezes do mesmo lugar. A origem? O Dínamo Moscou, que cancelou de última hora as contratações de Gonzalo Plata e Matheus Martins, embolando o planejamento de elenco e trazendo repercussões financeiras para Flamengo e Botafogo.

Não por acaso, os rivais cariocas estão unidos. Surpreendidos com alegações de problemas físicos com seus respectivos atacantes e indignados, adotam postura parecida: analisam como buscar reparação por via judicial.

Os dois clubes negam que Plata e Matheus Martins tenham alguma lesão que justificasse o cancelamento das negociações.