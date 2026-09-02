Que os católicos haviam encolhido, e os evangélicos se consolidado como a segunda maior força religiosa do país, somando 26,9% da população com 10 anos ou mais, isso o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) já havia divulgado no ano passado. Mas novos dados traçam um cenário mais específico da religião no Brasil.

Agora, é possível detalhar a filiação religiosa dos brasileiros a partir de microdados do Censo 2022 que o instituto liberou na segunda-feira (31).

Ficamos sabendo que, entre evangélicos, o maior subgrupo é o dos evangélicos "não determinados", que são as pessoas que se autodeclararam genericamente como evangélicas ou crentes, por exemplo, sem apontar uma igreja específica (o que não quer dizer que não a tenham).