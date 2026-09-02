O candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) chamou a revelação de uma conversa entre o banqueiro Daniel Vorcaro e o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) André Mendonça de "cortina de fumaça" para desviar o foco das revelações sobre os contatos entre o ex-banqueiro e o também ministro Alexandre de Moraes.

"É impossível querer lançar uma cortina de fumaça como essa contra o ministro André Mendonça", disse Flávio. "Pelo que eu vi na nota que ele publicou, [o encontro] foi numa época em que ele sequer era relator dessa ação, tratando de um assunto específico registrado em sua agenda, um contato totalmente profissional. Muito diferente do Alexandre de Moraes."

Em coletiva de imprensa em Esteio (RS), onde visitou a feira agrícola Expointer, o senador voltou a cobrar que Moraes, a quem chamou de "laranja podre", deixe o STF. O senador também fez um aceno ao tribunal, e disse que é preciso defendê-lo como instituição.