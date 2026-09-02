Flávio chama encontro de Mendonça e Vorcaro de cortina de fumaça
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O candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) chamou a revelação de uma conversa entre o banqueiro Daniel Vorcaro e o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) André Mendonça de "cortina de fumaça" para desviar o foco das revelações sobre os contatos entre o ex-banqueiro e o também ministro Alexandre de Moraes.
"É impossível querer lançar uma cortina de fumaça como essa contra o ministro André Mendonça", disse Flávio. "Pelo que eu vi na nota que ele publicou, [o encontro] foi numa época em que ele sequer era relator dessa ação, tratando de um assunto específico registrado em sua agenda, um contato totalmente profissional. Muito diferente do Alexandre de Moraes."
Em coletiva de imprensa em Esteio (RS), onde visitou a feira agrícola Expointer, o senador voltou a cobrar que Moraes, a quem chamou de "laranja podre", deixe o STF. O senador também fez um aceno ao tribunal, e disse que é preciso defendê-lo como instituição.
"A gente não pode mais admitir que uma laranja podre contamine todas as laranjas, e nós temos que fazer uma defesa intransigente do Supremo Tribunal Federal. Para que o Supremo resgate sua credibilidade, Moraes tem que sair."
Segundo o candidato, as mensagens reveladas apontam que Moraes "cometeu diversos crimes". Flávio também disse que o ministro é "alguém que claramente usava sua caneta para fazer uma espécie de proteção ao Vorcaro."
"É inadmissível, com o que veio à tona, ele continuar a ser ministro do Supremo", continuou Flávio. Ele disse que o PL também vai pedir o afastamento do procurador-geral da República, Paulo Gonet, e do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues -ambos citados nas mensagens.
Na coletiva, Flávio não fez menções às suas próprias interações com Vorcaro a respeito do financiamento do filme "Dark Horse", cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que cumpre prisão domiciliar.
Depois da coletiva, Flávio segue a agenda em Porto Alegre, onde fará um comício no Parcão, tradicional ponto de manifestações de direita na capital, previsto para as 18h30.
Antes, na feira, reuniu-se com representantes da Farsul (Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul), participou de um almoço com empresários do agronegócio e lideranças políticas da base no estado. Após o almoço, Flávio fez uma caminhada com correligionários.
A chegada de Flávio foi aplaudida por apoiadores, que pediram a prisão do presidente Lula e do ministro Alexandre de Moraes.
A entrada no restaurante onde ocorreu o evento causou aglomeração entre assessores e candidatos, e seguranças intervieram para verificar quem tinha pulseira para entrar no local, fechado ao público.
Flávio estava acompanhado do candidato do PL ao Governo do Rio Grande do Sul, Luciano Zucco, da vice, Silvana Covatti (PP), e dos candidatos ao Senado Marcel van Hattem (Novo) e Sanderson (PL). A esposa de Flávio também acompanhou a agenda.
Na cerimônia, ele também foi condecorado com a Medalha do Mérito Farroupilha, maior honraria da Assembleia Legislativa gaúcha, pelo deputado Delegado Zucco (PL), irmão do candidato ao governo.