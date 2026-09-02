Padrasto é preso sob suspeita de agredir e matar bebê de 1 ano
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Uma bebê de 1 ano morreu após ser levada à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Pirituba, na zona norte de São Paulo, com diversas lesões pelo corpo. A mãe havia relatado inicialmente uma queda, mas a avaliação médica levantou suspeita de agressão.
O padrasto, de 20 anos, confessou, segundo a polícia, ter agredido a menina e foi preso na noite desta terça-feira (1). A mãe estava trabalhando e disse aos investigadores ter deixado a filha aos cuidados do suspeito. Ela é investigada por eventual omissão.
A Polícia Civil não divulgou os nomes dos envolvidos. A defesa não foi identificada pela reportagem.
A SSP (Secretaria da Segurança Pública) informou que a unidade de saúde acionou a GCM (Guarda Civil Metropolitana) após a entrada da criança na UPA. A menina chegou desacordada e não resistiu aos ferimentos.
Foram solicitados exames sexológico, necroscópico e toxicológico para esclarecer as circunstâncias da morte e verificar eventual abuso sexual.
O caso foi registrado como homicídio no 33º DP (Pirituba). Policiais do 87º DP e da 9ª DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) também participaram das diligências.