03 de setembro de 2026
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BARBÁRIE

Padrasto é preso sob suspeita de agredir e matar bebê de 1 ano

Por Bárbara Sá | da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
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Marcelo Pereira/Secom/PMSP
Guarda Civil Metropolitana (GCM) da cidade de São Paulo
Guarda Civil Metropolitana (GCM) da cidade de São Paulo

Uma bebê de 1 ano morreu após ser levada à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Pirituba, na zona norte de São Paulo, com diversas lesões pelo corpo. A mãe havia relatado inicialmente uma queda, mas a avaliação médica levantou suspeita de agressão.

O padrasto, de 20 anos, confessou, segundo a polícia, ter agredido a menina e foi preso na noite desta terça-feira (1). A mãe estava trabalhando e disse aos investigadores ter deixado a filha aos cuidados do suspeito. Ela é investigada por eventual omissão.

A Polícia Civil não divulgou os nomes dos envolvidos. A defesa não foi identificada pela reportagem.

A SSP (Secretaria da Segurança Pública) informou que a unidade de saúde acionou a GCM (Guarda Civil Metropolitana) após a entrada da criança na UPA. A menina chegou desacordada e não resistiu aos ferimentos.

Foram solicitados exames sexológico, necroscópico e toxicológico para esclarecer as circunstâncias da morte e verificar eventual abuso sexual.

O caso foi registrado como homicídio no 33º DP (Pirituba). Policiais do 87º DP e da 9ª DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) também participaram das diligências.

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