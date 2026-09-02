Uma bebê de 1 ano morreu após ser levada à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Pirituba, na zona norte de São Paulo, com diversas lesões pelo corpo. A mãe havia relatado inicialmente uma queda, mas a avaliação médica levantou suspeita de agressão.

O padrasto, de 20 anos, confessou, segundo a polícia, ter agredido a menina e foi preso na noite desta terça-feira (1). A mãe estava trabalhando e disse aos investigadores ter deixado a filha aos cuidados do suspeito. Ela é investigada por eventual omissão.

A Polícia Civil não divulgou os nomes dos envolvidos. A defesa não foi identificada pela reportagem.