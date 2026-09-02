A Terceira Comissão Disciplinar do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol) marcou o julgamento do técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, para sexta-feira (4), a partir das 10h. Ele foi denunciado por conduta antidesportiva após chutar um equipamento de captação de áudio na partida contra o Mirassol, no domingo (30).

A Procuradoria do STJD apresentou acusação contra o treinador com base no artigo 258 do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva). Esse dispositivo trata de qualquer ação contrária à disciplina não tipificada. A pena prevista é de suspensão de um a seis jogos, mas a reincidência pode agravar a punição.

Atitude de Abel não foi acidental, de acordo com a Procuradoria. O episódio foi interpretado pelo órgão como uma "ação voluntária contra o equipamento, caracterizada como manifestação de destempero e inconformismo". A base para a denúncia são as imagens da transmissão da TV.