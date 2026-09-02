STJD marca julgamento de Abel Ferreira por chute em microfone
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A Terceira Comissão Disciplinar do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol) marcou o julgamento do técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, para sexta-feira (4), a partir das 10h. Ele foi denunciado por conduta antidesportiva após chutar um equipamento de captação de áudio na partida contra o Mirassol, no domingo (30).
A Procuradoria do STJD apresentou acusação contra o treinador com base no artigo 258 do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva). Esse dispositivo trata de qualquer ação contrária à disciplina não tipificada. A pena prevista é de suspensão de um a seis jogos, mas a reincidência pode agravar a punição.
Atitude de Abel não foi acidental, de acordo com a Procuradoria. O episódio foi interpretado pelo órgão como uma "ação voluntária contra o equipamento, caracterizada como manifestação de destempero e inconformismo". A base para a denúncia são as imagens da transmissão da TV.
O trio de arbitragem de Mirassol x Palmeiras também será julgado por não expulsar o treinador. João Vitor Gobi (árbitro principal) Roger Goulart (quarto árbitro) e Ilbert Estevam da Silva (VAR) serão julgados por possíveis omissões e descumprimento das regras do futebol, segundo os artigos 259, 261-A e 266 do CBJD. A pena mínima é de quinze dias de suspensão.