O presidente Lula (PT) conversou com o chefe do STF (Supremo Tribunal Federal), Edson Fachin, na terça-feira (1º), sobre o escândalo que atingiu o Supremo após as revelações da troca de mensagens entre o ex-banqueiro Daniel Vorcaro e o ministro da corte Alexandre de Moraes.

O petista e seu grupo político buscam demarcar distância de Moraes, de quem foram próximos nos últimos anos, para tentar evitar que o caso contamine a campanha de reeleição do petista. Na terça foram divulgadas mensagens mostrando proximidade entre o ministro e o dono do antigo Banco Master, deixando o tribunal sob pressão da opinião pública.

No mesmo dia, o petista também foi procurado pelo ministro Gilmar Mendes, decano da corte, que buscou alertar o presidente para o que tem chamado de falta de apoio à cúpula da Polícia Federal por parte das instituições de governo.