Destaque em pesquisas eleitorais nos últimos dias, o presidenciável Augusto Cury (Avante) atribuiu nesta quarta-feira (2) o resultado obtido ao seu discurso de pacificação do país. Pesquisa Quaest o mostrou com 10% das intenções de voto, isolado em terceiro lugar, ante 39% de Lula (PT) e 30% de Flávio Bolsonaro (PL).

"Existem pessoas encantadoras tanto na esquerda como na direita", disse ele, após uma reunião com líderes da comunidade judaica na Federação Israelita do Estado de São Paulo.

Cury comparou a alta nas intenções de voto com a subida do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em 2018 e do ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama em 2008. "Não me consta que nem eles tiveram um crescimento tão rápido", afirmou.