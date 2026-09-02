Cury atribui alta em pesquisa a movimento de pacificação do país
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Destaque em pesquisas eleitorais nos últimos dias, o presidenciável Augusto Cury (Avante) atribuiu nesta quarta-feira (2) o resultado obtido ao seu discurso de pacificação do país. Pesquisa Quaest o mostrou com 10% das intenções de voto, isolado em terceiro lugar, ante 39% de Lula (PT) e 30% de Flávio Bolsonaro (PL).
"Existem pessoas encantadoras tanto na esquerda como na direita", disse ele, após uma reunião com líderes da comunidade judaica na Federação Israelita do Estado de São Paulo.
Cury comparou a alta nas intenções de voto com a subida do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em 2018 e do ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama em 2008. "Não me consta que nem eles tiveram um crescimento tão rápido", afirmou.
O presidenciável afirmou que a importância da democracia está na divergência entre ideias e que os dois últimos governos (Bolsonaro e Lula) ampliaram a divisão entre os eleitores.
Também disse que seu crescimento tem sido orgânico. "Muitas pessoas estão fazendo carreatas de apoio sem a nossa participação", citou.
Adversários têm atribuído seu crescimento a estratégias agressivas de divulgação na internet, inclusive com táticas artificiais de engajamento.
Ele reagiu com bom humor às afirmações do rival Renan Santos (Missão), que tratou sua candidatura como um "pastel de vento". "Gosto muito de pastel, desde quando era criança", afirmou.
Também disse que pretende discutir propostas sem ataques pessoais.
Aos presentes, Cury destacou a sua origem humilde. Disse que tem cinco irmãos e que a família dividia apenas um dormitório durante sua infância. O presidenciável, que é autor de livros de autoajuda e médico psiquiatra, falou que suas obras foram publicadas em 90 países e discorreu sobre a superação de traumas e da dor, em uma analogia com a divisão política no país. "As pessoas vivem próximas, com seus pensamentos, do que elas mais querem afastar", disse.