Flamengo vence o Mirassol, paga jogo atrasado e cola no Palmeiras
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A distância agora é real e não mais hipotética. Flamengo venceu o Mirassol por 2 a 0, nesta quarta-feira (02), no Maracanã, e pagou o jogo atrasado que tinha pelo Brasileirão.
Os gols foram de Carrascal e Lucas Paquetá.
O Flamengo fica um ponto atrás do líder Palmeiras e não tem mais jogo atrasado na competição. O time paulista tem 52 pontos, enquanto o Fla chegou a 51.
A vitória sobre o Mirassol foi em um jogo relativamente tranquilo para o time de Leonardo Jardim, que desta vez abriu 2 a 0 ainda no primeiro tempo e levou um placar mais tranquilo para o intervalo.
O lado negativo do jogo foram as substituições forçadas de Pulgar e Evertton Araújo — ambos com questões físicas.
Na próxima rodada, o Flamengo visita o Remo, domingo, 16h. Já o Mirassol visita o Coritiba, no mesmo dia, mas às 11h.
Ritmo de vitória
Ainda surpreso com a volta de Gonzalo Plata e à espera dos reforços que já foram regularizados, o Flamengo não precisou de um ritmo alucinante para superar o Mirassol.
Não que o time tenha jogado de salto alto. Mas a sensação foi a de que o Flamengo intencionalmente procurou administrar energia após uma sequência intensa recente.
Circulando a bola, controlando o jogo e dando o bote na hora certa, o Fla teve menos chances do que nos jogos anteriores, mas foi mais letal.
O que destravou o cenário para o primeiro gol foi uma fatiada espetacular de Pulgar que pegou a defesa de Guanaes desguarnecida. Lino arrancou, temporizou, achou Pedro, que rolou para a batida forte e certeira de Carrascal, aos 12 minutos do primeiro tempo.
Em meio a um vaivém de opções na ponta direita do Fla, o colombiano fez mais um bom jogo.
Pulgar também merece destaque, até porque renovou contrato com o Flamengo até 2029. Só que levou uma pancada na coxa direita e saiu do jogo aos 30 minutos do primeiro tempo. Evertton Araújo entrou.
O Flamengo teve uma chance claríssima com Varela, cara a cara com Walter. Mas o uruguaio chutou fraco e perdeu.
Três minutos depois, Paquetá fez o segundo gol, de cabeça, aproveitando cruzamento rápido à meia altura de Carrascal.
Detalhe: o Mirassol estava com um a menos porque no minuto anterior o goleiro Walter recebeu atendimento médico. Assim, o atacante André Luís ficou fora de campo, cumprindo uma das novas regras.
Arrascaeta e Muralha em ação
O goleiro Alex Muralha - aquele ex-Flamengo - já estava aquecendo no primeiro tempo. Depois do intervalo e do segundo gol sofrido, Walter nem voltou a campo.
Outra troca no Mirassol foi a entrada do meia Shaylon no lugar de Carlos Eduardo.
No Fla, Arrascaeta entrou para o segundo tempo. E quem saiu foi Evverton Araújo - sim, que tinha entrado já aos 30 do primeiro tempo. É que ele sentiu um desconforto muscular na coxa esquerda. Paquetá passou a ser o segundo volante, ao lado de Jorginho.
A primeira defesa de Muralha foi saindo para abafar um chute de Arrascaeta.
Controle e vitória
O Flamengo acionou o modo paciência. Até permitiu que o Mirassol eventualmente tivesse certa liberdade para rodar a bola no campo de ataque. Também apostou em longas posses de bola para cansar o adversário e tentar estocadas com Lino e Pedro na frente.
Os passos seguintes de Leonardo Jardim para dar energia ao time foram as entradas de Bruno Henrique e Saúl. Sim, o espanhol teve uma chance em campo, algo que não acontecia desde 30 de maio, no jogo contra o Coritiba, o último antes da pausa para a Copa do Mundo.
A configuração ofensiva do Fla mudou, porque Samuel Lino passou a atuar mais centralizado, revezando com Bruno Henrique no papel de ponta de lança. Sem a bola, Saúl ficou marcando aberto pela ponta direita.
Mas nesse peça para lá e peça para cá, o Flamengo foi sustentando o placar sem passar tantos sustos - um chute de longe que triscou a trave de Rossi, já aos 40 minutos, foi exceção. O jogo atrasado está pago e com vitória.
FLAMENGO
Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar (Evertton Araújo, depois Arrascaeta), Jorginho e Paquetá; Carrascal (Saúl), Samuel Lino (Cebolinha) e Pedro (Bruno Henrique). T.: Leonardo Jardim
MIRASSOL
Walter (Alex Muralha), Igor Formiga (Elias), Gabriel Knesowitsch, João Victor, William Machado e Reinaldo; Cazonatti (Chico Kim), Denilson; Carlos Eduardo (Shaylon), Fernandinho e André Luís (Bruno Santos). T.: Rafael Guanaes
Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)Data/Hora: 2/9/2026, às 19h30
Árbitro: Anderson Daronco (Fifa-RS)
Assistentes: Michael Stanislau e Luciane Rodrigues dos Santos
Cartões amarelos: João Victor, Denilson (MIR)Gols: Carrascal, 13'/1ºT (1-0); Paquetá, 42'1ºT (2-0)