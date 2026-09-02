A distância agora é real e não mais hipotética. Flamengo venceu o Mirassol por 2 a 0, nesta quarta-feira (02), no Maracanã, e pagou o jogo atrasado que tinha pelo Brasileirão.

Os gols foram de Carrascal e Lucas Paquetá.

O Flamengo fica um ponto atrás do líder Palmeiras e não tem mais jogo atrasado na competição. O time paulista tem 52 pontos, enquanto o Fla chegou a 51.