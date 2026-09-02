O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), mencionou, de forma indireta, os repasses de Daniel Vorcaro ao filme "Dark Horse" ao responder a cobranças de senadores bolsonaristas para que ele abrisse um processo de impeachment contra o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes, de quem é aliado.

Os pagamentos do dono do Banco Master para a obra de biografia de Jair Bolsonaro (PL) foram feitos a pedido do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), candidato à Presidência da República.

"Apenas um comentário, no momento adequado eu vou falar. Todo mundo esqueceu que pediram R$ 130 milhões para a mesma pessoa para fazer um filme. E agora o culpado sou eu e o ministro Alexandre de Moraes", disse Alcolumbre no plenário na sessão desta quarta-feira (2).