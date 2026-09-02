Um homem de 66 anos foi preso em flagrante na segunda-feira (31), em Caxingó, no norte do Piauí, suspeito de espancar a própria neta, de 18 anos, depois que a jovem reagiu à tentativa dele de estuprá-la.

Segundo a Polícia Civil, o caso é investigado como tentativa de feminicídio. A prisão foi convertida em preventiva (sem prazo) nesta terça (1º), após audiência de custódia.

O homem negou as agressões durante o interrogatório, segundo a polícia. Questionada pela reportagem, a corporação não soube informar se o suspeito constituiu advogado. O nome dele não foi divulgado pelas autoridades, e a reportagem não conseguiu localizar sua defesa.