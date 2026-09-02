Avô é preso sob suspeita de espancar neta após tentar estuprá-la
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Um homem de 66 anos foi preso em flagrante na segunda-feira (31), em Caxingó, no norte do Piauí, suspeito de espancar a própria neta, de 18 anos, depois que a jovem reagiu à tentativa dele de estuprá-la.
Segundo a Polícia Civil, o caso é investigado como tentativa de feminicídio. A prisão foi convertida em preventiva (sem prazo) nesta terça (1º), após audiência de custódia.
O homem negou as agressões durante o interrogatório, segundo a polícia. Questionada pela reportagem, a corporação não soube informar se o suspeito constituiu advogado. O nome dele não foi divulgado pelas autoridades, e a reportagem não conseguiu localizar sua defesa.
A jovem ficou gravemente ferida e permanece internada no Hospital Estadual Dirceu Arcoverde, em Parnaíba.
Segundo o delegado Herbster Santos, titular da Delegacia de Polícia Civil de Buriti dos Lopes, responsável pela investigação, a vítima deverá passar por um procedimento cirúrgico.
"Ele teria chegado lá e teria tentado praticar sexo com ela, queria chamar ela para praticar sexo, e, diante da negativa, passou a agredi-la", afirmou o delegado.
A Polícia Militar foi acionada por volta das 4h de segunda-feira e encontrou a vítima em uma unidade de saúde de Caxingó, já sendo encaminhada pelo Samu ao hospital em razão da gravidade dos ferimentos.
Na casa dela, os policiais encontraram manchas de sangue, móveis danificados e objetos espalhados pelo quarto, além de um pedaço de madeira com marcas que podem ser compatíveis com os golpes, segundo a investigação.
Segundo o registro, após recuperar a consciência, a jovem apontou o avô como responsável pelas agressões. O homem foi localizado por volta das 14h30 em Caraúbas do Piauí e levado à delegacia.
De acordo com o delegado, imagens de câmeras de segurança registraram o suspeito saindo da residência da neta na madrugada do crime. As roupas que ele usava foram apreendidas e, de acordo com a polícia, apresentavam manchas de sangue.
O delegado afirmou que, inicialmente, o homem negou ter estado na casa. Depois de ser informado sobre as imagens, admitiu que esteve no local, mas disse que havia ido apenas para conversar com a neta.
Segundo informações divulgadas pela polícia, o suspeito também afirmou que as manchas de sangue nas roupas poderiam ser provenientes do abate de animais, como bodes ou porcos, que disse ter o hábito de abater.
A versão é contestada pela investigação. Para o delegado, os elementos reunidos até agora são "muito contundentes" e corroboram o relato da vítima.
A Polícia Civil também investiga se o homem já havia cometido atos de importunação sexual contra a neta anteriormente. Segundo Santos, informações preliminares indicam que ele poderia praticar esse tipo de abordagem desde quando a jovem era mais nova.
O homem foi encaminhado à Penitenciária Mista Juiz Fontes Ibiapina, em Parnaíba.