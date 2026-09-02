A PGR (Procuradoria-Geral da República) pediu nesta quarta-feira (2) o arquivamento da denúncia feita por Daniel Vorcaro em depoimento ao ministro André Mendonça, do STF (Supremo Tribunal Federal) sobre possíveis intimidações e maus-tratos que estaria sofrendo na prisão.

Para Paulo Gonet, não havia materialidade no relato do ex-banqueiro.

No entendimento do procurador-geral, a narrativa apresentada pelo ex-dono do Banco Master não foi acompanhada de elementos concretos para justificar a abertura de uma investigação sobre o tema.