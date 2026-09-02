Cantareira continua a operar na faixa de alerta em setembro
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A ANA (Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico) e a SP Águas (Agência de Águas do Estado de São Paulo) mantiveram o sistema Cantareira, principal manancial de abastecimento da região metropolitana de São Paulo, na faixa 3, de alerta, em setembro.
A determinação foi tomada porque, durante o mês de agosto, o Cantareira apresentou uma queda de 3,7 pontos percentuais no seu volume, passando de 36,7% em 31 de julho para 33% em 31 de agosto.
Como o volume útil se encontra entre 30% e 40%, a operação do sistema em setembro continuará na faixa de alerta. Com isso, a Sabesp está autorizada a retirar do Cantareira até 27 metros cúbicos por segundo (27 mil litros) durante o mês.
Além das residências da região metropolitana da capital, esse volume também abastece Campinas, nas bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí.
Como medida de mitigação, a ANA autorizou a manutenção da captação de água transposta do reservatório da Usina Hidrelétrica Jaguari, na bacia do rio Paraíba do Sul, que abastece o Rio de Janeiro.
Com a autorização, o volume anual máximo de água passível de transposição da usina Jaguari para o reservatório Atibainha, que faz parte do Cantareira, em 2026 passa de 162 hm³ (hectômetros cúbicos, ou 162 bilhões de litros) para até 268,28 hm³, alta de 66%. A medida vale até 31 de dezembro.
Essa tabela de faixas operadas pela ANA é diferente da prevista no contexto da metodologia de gestão hídrica do Estado de São Paulo. Enquanto a da agência nacional se refere apenas ao sistema Cantareira, que também é abastecido por rios de domínio da União, a operada pela Arsesp (Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo) engloba todo o SIM (Sistema Integrado Metropolitano), que, além do Cantareira, conta ainda com os sistemas Alto Tietê, Cotia, Guarapiranga, Rio Claro, Rio Grande e São Lourenço.
A tabela da Arsesp foi mantida na faixa 2, embora o nível esteja há alguns dias na 3. Se o nível melhorar, a tendência é que haja a progressão de faixa.
Nesta terça-feira, a Arsesp também anunciou que a Sabesp manterá em 8 horas a diminuição da pressão noturna da água nos canos na região metropolitana de São Paulo, para ajudar na resiliência hídrica da região.
A boa notícia é que a frente fria que chegou ao Sudeste nesta terça-feira provocou chuvas volumosas em todo o SIM, dando um fôlego nos reservatórios.
No Cantareira e no Alto Tietê, que representam cerca de 80% do abastecimento da região metropolitana, a Sabesp registrou, apenas neste primeiro dia de setembro, 25,5 mm e 25,4 mm de precipitação, respectivamente. As médias históricas para todo o mês são de 78,8 mm e 57 mm.
Assim, os dois sistemas tiveram um aumento de 0,1 ponto percentual no volume, enquanto o SIM aumentou 0,3 ponto percentual.
Com o fortalecimento do El Niño até o fim do ano, a previsão é de ondas de calor, mas com possibilidade de novas pancadas de chuva que podem ajudar na recuperação dos mananciais.