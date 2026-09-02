A ANA (Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico) e a SP Águas (Agência de Águas do Estado de São Paulo) mantiveram o sistema Cantareira, principal manancial de abastecimento da região metropolitana de São Paulo, na faixa 3, de alerta, em setembro.

A determinação foi tomada porque, durante o mês de agosto, o Cantareira apresentou uma queda de 3,7 pontos percentuais no seu volume, passando de 36,7% em 31 de julho para 33% em 31 de agosto.

Como o volume útil se encontra entre 30% e 40%, a operação do sistema em setembro continuará na faixa de alerta. Com isso, a Sabesp está autorizada a retirar do Cantareira até 27 metros cúbicos por segundo (27 mil litros) durante o mês.