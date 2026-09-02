Adriele da Silva Pinto, 31, entrou no Hospital Vida, em Ilhéus, no sul da Bahia, no início da manhã do dia 25 de agosto para fazer quatro procedimentos estéticos: mastopexia (levantamento da mama) com prótese de silicone, lipoescultura, remodelamento costal (retirada de costelas) e jato de plasma (tratamento na pele para estimular colágeno). Por volta da meia-noite, sua tia recebeu a notícia que ela havia morrido durante a cirurgia.

Quatro anos antes, Petrina Fonseca, 43, saiu de Itabela em direção a Porto Seguro, ambas cidades no sul baiano, para fazer uma lipoaspiração. Sete dias depois, o primeiro ponto da sutura se rompeu. Ela diz que o cirurgião afirmou que era normal e pediu para que continuasse tomando remédios. Meses depois, ela tinha entre a barriga e a virilha um buraco sem pele preenchido por líquido branco. "Achei que fosse morrer", diz.

No início daquele mesmo ano, Mirela (nome fictício) percorria de ambulância o caminho entre as cidades de Itajú do Colônia e Itabuna, na mesma região, quando morreu. Na certidão de óbito, a médica socorrista identificou como causas "insuficiência respiratória aguda, embolia pulmonar, trombose venosa profunda e cirurgia plástica". A reportagem teve acesso ao processo, que está sob segredo de Justiça, por isso optou pelo nome fictício.