Um brasileiro de 43 anos foi preso em Massachusetts, nos Estados Unidos, após afirmar à polícia que estrangulou uma mulher de 33 anos depois que ela se recusou a manter relações sexuais com ele, segundo a Promotoria local.

Flavio Alcantara Dias foi preso no dia 27 de agosto após a morte de Brianna Connolly, em Framingham, cidade nos arredores de Boston.

Ele é acusado de agressão que causou lesão corporal grave e de posse de munição sem a licença exigida pelo estado. A Promotoria aguarda o resultado da autópsia e afirma que as acusações podem ser ampliadas. A defesa não foi identificada pela reportagem.