Uma série de mensagens, minutas de contratos e metadados obtidos pela Polícia Federal no celular de Daniel Vorcaro ampliou nesta terça-feira (1º) as informações conhecidas sobre a relação do ex-dono do Banco Master com autoridades.

Vorcaro procurou o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes enquanto tentava salvar o banco e acompanhar as investigações que levariam à prisão do ex-banqueiro. O material também registra pedidos para que fossem acionados o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, e o procurador-geral da República, Paulo Gonet.

Outros documentos tratam de um contrato de cerca de R$ 131 milhões entre o Master e o escritório de Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro, e de uma segunda proposta, de R$ 50 milhões, que previa o pagamento com cotas de um jatinho e de um helicóptero.