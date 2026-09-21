23 de setembro de 2026
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'Talarico' cai de varanda ao fugir de suposta cena de traição

Por | da Rede Sampi
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Captura de tela/Instagram
Imagens feitas por testemunhas mostram a vítima do lado externo do prédio, tentando alcançar a estrutura do andar inferior.
Imagens feitas por testemunhas mostram a vítima do lado externo do prédio, tentando alcançar a estrutura do andar inferior.

Um homem ficou gravemente ferido ao cair de um prédio no Farol da Barra, em Salvador (BA), na semana passada. Segundo relatos que circularam nas redes sociais, ele tentava fugir após ser flagrado com a esposa de outro homem.

Imagens feitas por testemunhas mostram a vítima do lado externo do prédio, tentando alcançar a estrutura do andar inferior. Em seguida, ele perde o equilíbrio e cai na Avenida Oceânica.

O homem, natural do Rio Grande do Norte, foi levado ao Hospital Geral do Estado (HGE), onde foi internado em estado, com previsão de passar por cirurgia.

A versão sobre a suposta traição não foi confirmada oficialmente. A Polícia Civil da Bahia informou que registrou inicialmente o caso como tentativa de suicídio e investiga as circunstâncias da queda.

Com informações do Metrópoles.

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