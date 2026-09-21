Um homem ficou gravemente ferido ao cair de um prédio no Farol da Barra, em Salvador (BA), na semana passada. Segundo relatos que circularam nas redes sociais, ele tentava fugir após ser flagrado com a esposa de outro homem.

Imagens feitas por testemunhas mostram a vítima do lado externo do prédio, tentando alcançar a estrutura do andar inferior. Em seguida, ele perde o equilíbrio e cai na Avenida Oceânica.

O homem, natural do Rio Grande do Norte, foi levado ao Hospital Geral do Estado (HGE), onde foi internado em estado, com previsão de passar por cirurgia.