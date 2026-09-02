De acordo com nota divulgada pelo gabinete, a reunião foi solicitada por Vorcaro e tratou da Suspensão de Tutela Provisória (STP) 976, processo que discutia créditos de precatórios de interesse do banco. Na ocasião, o caso estava sob pedido de vista de outro ministro.

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), confirmou nesta quarta-feira (2) que se reuniu "uma única vez" com Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master. Segundo Mendonça, o encontro foi realizado em março de 2025, antes de ele assumir a relatoria do caso Master, em fevereiro de 2026.

Mendonça afirmou que apenas ouviu o empresário e que, no mesmo mês, também recebeu o advogado dele. O ministro disse ainda manter nos registros do gabinete os memoriais escritos entregues durante o encontro.

A confirmação ocorreu após o site ICL Notícias divulgar mensagens do advogado Ciro Rocha Soares para Vorcaro sobre um suposto encontro com Mendonça. As conversas foram extraídas do celular do ex-banqueiro, apreendido pela Polícia Federal durante a Operação Compliance Zero.

Em uma das mensagens, o advogado escreveu: “Opa, Dani!!! Preciso muito falar com você. O A.M. quer recebê-lo. E preciso agendar o quanto antes”. Em outra, enviada em 7 de fevereiro de 2025, disse: “Muito importante sua ida nele junto comigo”. Vorcaro respondeu: “Marca quarta”.