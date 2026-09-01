Vorcaro negociou jatinho em 2º contrato com escritório de Viviane
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Investigação da Polícia Federal aponta que o ex-banqueiro Daniel Vorcaro negociou a transferência de cotas de um jatinho e de um helicóptero como pagamento por um segundo contrato com o escritório de Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro Alexandre de Mores, do STF (Supremo Tribunal Federal).
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O contrato de R$ 50 milhões previa quitar R$ 40 milhões com a transferência de cotas das duas aeronaves.
Em nota, o escritório de Viviane Barci de Moraes disse que assinou apenas um primeiro contrato com o Master e nega "transferência ou substituição do contrato". Diz ainda que a proposta de Vorcaro não foi aceita e que "nada foi assinado e o contrato original foi extinto com a liquidação do banco, o que encerrou qualquer vínculo com a instituição".
A investigação aponta que Vorcaro e o escritório de Viviane avaliaram transferir a titularidade das aeronaves para outra empresa, chamada Lux, em vez de utilizar o escritório da mulher de Moraes.
Moraes chegou a utilizar uma das aeronaves citadas no contrato, de prefixo PP-NLR, da Prime Aviation, em 2025, como mostrou a Folha de S.Paulo.