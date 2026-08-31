Candidato à Presidência pelo Avante e em alta nas pesquisas eleitorais, Augusto Cury já teve seus livros usados pela seleção brasileira e deu uma palestra aos jogadores antes da Copa do Mundo de 2010. Na época, o escritor e psiquiatra chegou a ser apontado como "guru" do então técnico Dunga —rótulo que ele rejeitava.

Augusto Cury conversou com os jogadores da seleção pouco antes da Copa de 2010. O encontro ocorreu no CT do Caju, em Curitiba, às vésperas do embarque da delegação para a África do Sul. Ele revelou, em entrevista à Revista Trip, que a intenção era dar uma 'palestra secreta', mas a conversa vazou.

A relação com a comissão técnica já existia antes do Mundial. Em agosto de 2009, Dunga pediu à editora Sextante 40 exemplares de "O Futuro da Humanidade", livro escrito por Cury, de acordo com nota publicada pela coluna de Mônica Bergamo, na Folha de S.Paulo.