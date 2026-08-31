'Guru de Dunga' na Copa, Augusto Cury palestrou para seleção
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Candidato à Presidência pelo Avante e em alta nas pesquisas eleitorais, Augusto Cury já teve seus livros usados pela seleção brasileira e deu uma palestra aos jogadores antes da Copa do Mundo de 2010. Na época, o escritor e psiquiatra chegou a ser apontado como "guru" do então técnico Dunga —rótulo que ele rejeitava.
Augusto Cury conversou com os jogadores da seleção pouco antes da Copa de 2010. O encontro ocorreu no CT do Caju, em Curitiba, às vésperas do embarque da delegação para a África do Sul. Ele revelou, em entrevista à Revista Trip, que a intenção era dar uma 'palestra secreta', mas a conversa vazou.
A relação com a comissão técnica já existia antes do Mundial. Em agosto de 2009, Dunga pediu à editora Sextante 40 exemplares de "O Futuro da Humanidade", livro escrito por Cury, de acordo com nota publicada pela coluna de Mônica Bergamo, na Folha de S.Paulo.
Os livros do autor chegaram aos jogadores. Atletas da equipe chegaram a receber as obras. Uma foto também foi publicada pela CBF na qual aparecia o treinador junto a Elano, um dos destaques da seleção, com um exemplar em mãos. A exposição fez Cury passar a ser chamado pela imprensa de "guru de Dunga". Ele, contudo, rejeitava a expressão.
Em hipótese alguma sou 'guru' do Dunga. Sou apenas um 'semeador de ideias', que fala sobre o funcionamento da mente e propicia algumas ferramentas para que ele e milhões de outras pessoas possam utilizá-las. Augusto Cury, em entrevista ao Fantástico, antes da copa de 2010
Palestra falou sobre estímulos estressantes
Cury negou ser motivador. À Revista Trip em 2010, afirmou que não era profissional de motivação e explicou que a palestra buscava oferecer ferramentas para que os jogadores administrassem estímulos estressantes, como um passe errado, uma provocação de um adversário ou vaias da torcida.
Fui falar sobre o funcionamento da mente e a formação do eu como líder da psique. E dei algumas ferramentas para que eles possam lidar com os estímulos estressantes, um passe errado, uma provocação de um jogador, uma vaia da torcida. No futebol, céu e inferno estão muito próximos, cinco segundos podem ser o carrasco de 90 minutos. Augusto Cury
Brasil na Copa do Mundo de 2010
O Brasil chegou às quartas de final e foi eliminado pela Holanda. A seleção de Dunga terminou a primeira fase na liderança de seu grupo, após vencer a Coreia do Norte por 2 a 1 e a Costa do Marfim por 3 a 1 e empatar por 0 a 0 com Portugal. Nas oitavas de final, passou pelo Chile com uma vitória por 3 a 0.
A campanha terminou com uma virada por 2 a 1 para a Holanda nas quartas. Robinho abriu o placar aos dez minutos, e o Brasil terminou o primeiro tempo em vantagem. Na segunda etapa, porém, Wesley Sneijder participou dos dois gols holandeses, e Felipe Melo foi expulso após pisar em Arjen Robben.
Augusto Cury cresceu nas pesquisas para presidente
Com 67 anos, Augusto Cury disputa pela primeira vez a Presidência da República. O candidato registrou crescimento expressivo em pesquisas divulgadas nesta segunda-feira (31).
No BTG/Nexus, ele havia passado de 2% para 11% das intenções de voto em uma semana. Com a alta de nove pontos percentuais, aparecia isoladamente na terceira colocação do cenário de primeiro turno, atrás de Lula (PT), com 39%, e Flávio Bolsonaro (PL), com 33%.
O avanço também apareceu na AtlasIntel. Cury havia saído de 1,6% no levantamento anterior para 7,8%, ficando tecnicamente empatado com Renan Santos (Missão), que registrava 7,6%. Lula aparecia com 43,4%, e Flávio, com 33,7%.
A ascensão ocorreu depois de uma semana de maior exposição do candidato. Cury participou do primeiro debate presidencial e de uma sabatina da TV Globo e ganhou quase 2,5 milhões de seguidores no Instagram no período.