A dois meses do primeiro turno, o Brasil eleitoral continua dividido por um eixo que não é exatamente ideológico, mas afetivo: a rejeição mútua entre lulistas e bolsonaristas. É o que mostra a 12ª rodada da pesquisa BTG Pactual/Nexus, divulgada nesta segunda-feira (31), que pediu aos entrevistados para se posicionarem, numa escala de 0 a 10, em relação a duas frases: "Sou anti-Lula" e "Sou anti-Bolsonaro (e sua família)".

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O resultado escancara a lógica do "voto contra" que domina a corrida presidencial: a nota média de rejeição a Lula é 5,5, e a rejeição a Bolsonaro e sua família é 5,0 — ambas empurradas por um fenômeno de polarização nos extremos. Na pergunta sobre Lula, 42% dos entrevistados deram nota 10 (rejeição máxima) e 32% deram nota 0 (rejeição nula). No caso de Bolsonaro, o padrão se repete quase espelhado: 36% cravaram nota 10 e outros 36% deram nota 0. Pouquíssima gente fica no meio-termo — nota 5, o "nem concordo nem discordo", não passa de 14% a 17% em cada escala.

Seis tribos, duas convicções e uma "terceira via" pequena