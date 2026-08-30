Quando ele está assando, a casa inteira para a fim de respirar o aroma que se espalha na mescla de açúcar, manteiga e memórias guardadas. Pelo visor do forno os olhos captam o lento dourar da gostosura que denuncia a crosta sutil - quase imperceptível ao olhar, mas levemente resistente ao toque - que vai se formando para proteger o miolo macio, úmido e densamente aveludado.

Uma delícia dourada pode nascer da boca quente do forno e dos afetos, sobretudo em tardes cujo único compromisso seja com a doçura. Falo do bombocado, síntese mimosa de tudo o que a nossa cozinha guarda de mais terno e acolhedor. Fruto de união quase improvável e mais que perfeita, a do coco ralado e a do queijo curado, é iguaria que repousa na boca como uma promessa cumprida e sutis traços históricos a lembrarem o Nordeste e as Minas Gerais.

É partir o primeiro pedaço para estar diante de uma revelação. A ponta da faca encontra resistência superficial que cede sem esforço e mostra o interior cremoso que vai se desfazer no palato. A experiência reconfortante não raro desencadeia lembranças. Podem vir da infância, quando ele nos foi apresentado pela primeira vez. Ou de viagens marcadas por brisas e sol.

Herança viva dos velhos cadernos de receita, manchados pelo tempo e pelo uso, passados de geração em geração como um tesouro afetivo, o bombocado é sedutor e irresistível. Acompanhado por um café fresco, fumegante e recém-passado no coador, confere alegria ao momento sagrado de restauro e apreciação do que nosso paladar aprova sem restrições. A combinação é perfeita: o gosto amargo do grão envolve a riqueza densa do doce, convidando o pensamento a desacelerar e a apreciar o instante.

E se há item do cardápio brasileiro que honra com absoluta maestria o nome que carrega, este é o bombocado. Bons bocados servidos em pequenas e inesquecíveis porções douradas não necessitam de adornos para brilhar; basta-lhes a simplicidade reluzente. São como bons poemas que dizem muito em formas simples mas impactantes.

Modo de fazer