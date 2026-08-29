São Paulo vence o Bragantino e volta a ganhar no Brasileiro
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O São Paulo voltou a vencer no Campeonato Brasileiro neste sábado (29), diante do Red Bull Bragantino, por 2 a 1, no Morumbis, após mais de quatro meses e 10 jogos sem ganhar no torneio.
Durante o jejum, foram seis derrotas e quatro empates, que empurram a equipe tricolor para a briga contra o rebaixamento no Nacional.
O triunfo diante da equipe do interior paulista, contudo, possibilitou ao time comandado por Dorival Junior se afastar da parte vermelha da tabela, com 30 pontos, seis a mais do que o Mirassol, o 17º colocado, que abre a zona de descenço - neste domingo (30), o Mirassol encara o líder Palmeiras, às 18h30 (de Brasília).
O Mirassol, aliás, havia sido o último adversário superado pelo São Paulo no Brasileiro, no dia 25 de abril, portanto, há 126 dias. Na ocasião, quando ainda era comandado por Roger Machado, o time do Morumbis venceu com um gol de Luciano.
Neste sábado, o camisa 10 também abriu o caminho da vitória, aos 14 minutos, convertendo um pênalti. Nos acréscismo ainda do primeiro tempo, Gustavo Santana ampliou após cobrança de escanteio.
Depois do intervalo, o São Paulo administrou a vantagem, mas levou um susto nos acrécismo, quando Fernando descontou para o Bragantino. A reação, porém, parou por aí.
Na próxima rodada, o time tricolor vai enfrentar o Atlético-MG, no dia 5, novamente em casa.