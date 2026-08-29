O São Paulo voltou a vencer no Campeonato Brasileiro neste sábado (29), diante do Red Bull Bragantino, por 2 a 1, no Morumbis, após mais de quatro meses e 10 jogos sem ganhar no torneio.

Durante o jejum, foram seis derrotas e quatro empates, que empurram a equipe tricolor para a briga contra o rebaixamento no Nacional.

O triunfo diante da equipe do interior paulista, contudo, possibilitou ao time comandado por Dorival Junior se afastar da parte vermelha da tabela, com 30 pontos, seis a mais do que o Mirassol, o 17º colocado, que abre a zona de descenço - neste domingo (30), o Mirassol encara o líder Palmeiras, às 18h30 (de Brasília).