Um processo que tramita na 5ª Vara Cível de Brasília cobra mais de R$ 60 mil do advogado Mauro Paciornik, filho do ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Joel Ilan Paciornik. Segundo os autos, ele deixou um apartamento de luxo sem pagar quatro meses de aluguel e taxas de condomínio, além de causar danos no imóvel.

O apartamento, localizado às margens do Lago Paranoá, foi alugado em abril de 2025 por R$ 6,5 mil mensais. Conforme o processo, os pagamentos foram feitos somente até agosto daquele ano. Em dezembro, os proprietários descobriram que o advogado não morava mais no local.

A saída sucedeu a medida protetiva determinada pela Justiça em favor da mulher que relatou ter sido agredida por Mauro dentro do imóvel. Segundo o registro policial, ela trabalhava como acompanhante. Ela afirmou que, no início do relacionamento, Mauro pediu que deixasse a atividade e ofereceu uma contrapartida financeira.