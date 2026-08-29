O Atlético-MG venceu o Vitória neste sábado (29), por 2 a 1, na Arena MRV, em jogo da 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Thiago Borbas, Reinier, e Erick marcaram os gols da partida.

Eduardo Domínguez levou um Atlético-MG alternativo a campo para enfrentar o Vitória. O treinador atleticano mudou todo o time que empatou com o Cruzeiro na ida das quartas de final da Copa do Brasil, justamente pensando na volta, na terça-feira (1).

Com a vitória, o Atlético-MG soma 36 pontos na tabela do Brasileirão. Atual sétimo colocado, o Galo só pode ser ultrapassado nesta rodada por Red Bull Bragantino e Coritiba.