Galo bate o Vitória com reservas e vai com moral para Copa BR
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O Atlético-MG venceu o Vitória neste sábado (29), por 2 a 1, na Arena MRV, em jogo da 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Thiago Borbas, Reinier, e Erick marcaram os gols da partida.
Eduardo Domínguez levou um Atlético-MG alternativo a campo para enfrentar o Vitória. O treinador atleticano mudou todo o time que empatou com o Cruzeiro na ida das quartas de final da Copa do Brasil, justamente pensando na volta, na terça-feira (1).
Com a vitória, o Atlético-MG soma 36 pontos na tabela do Brasileirão. Atual sétimo colocado, o Galo só pode ser ultrapassado nesta rodada por Red Bull Bragantino e Coritiba.
Do outro lado, o Vitória soma duas derrotas seguidas no Brasileiro. Com mudanças pontuais em relação ao time que enfrentou o Vasco na Copa do Brasil, o Leão da Barra permanece na 12ª colocação, com 29 pontos. A equipe de Jair Ventura só pode ser ultrapassada nessa rodada pelo São Paulo.
Como foi o jogo
Atuando em sua casa e com um time totalmente reserva, pensando na Copa do Brasil, o Atlético-MG impôs seu ritmo de jogo desde o começo. Logo aos seis minutos, Preciado recebeu bola ajeitada na área e bateu de primeira, rasteiro, exigindo ótima defesa de Lucas Arcanjo.
Depois de 20 minutos de muita intensidade, o Galo abriu o placar aos 24. Após escanteio batido pela esquerda, o zagueiro Brítez furou feio na pequena área, e a bola sobrou açucarada para Thiago Borbas chegar batendo e marcar.
O Vitória assustou na primeira etapa em chute travado de Tarzia, mas parou por aí. Reinier, do outro lado, quase ampliou em chute rasteiro, colocado, de fora da área. A primeira etapa terminou oito finalizações do Galo, sendo duas no gol, contra duas do Vitória, sendo nenhuma no alvo.
O segundo tempo começou intenso. Vitão quase ampliou para o Galo, aos seis minutos, após belo cruzamento de Alexsander. Cacá respondeu, do outro lado, em cabeceio perigoso.
Aos 17 minutos, porém, uma nova falha defensiva castigou o Vitória. Após lançamento de Gabriel Delfim, Luan Cândido afastou mal a bola da lateral e deixou nos pés de Reinier. O camisa 19 arrastou a marcação até a área, cortou Cacá e bateu na saída de Arcanjo para ampliar.
O Atlético seguiu pressionando após abrir dois gols de vantagem. Alexsander parou em Arcanjo, e Reinier não aproveitou no rebote. O Vitória, mais para o fim do jogo, foi para cima.
Aos 41 minutos, os visitantes diminuíram com Erick. O atacante recebeu pela direita, ficou com a sobra de seu próprio chute, driblou a marcação e bateu alto para marcar. Pouco depois, Gabriel Delfim evitou o empate em dois chutes nos últimos minutos. A pressão final, porém, não surtiu efeito para o Vitória.