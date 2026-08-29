A crise financeira da Ponte Preta gerou uma greve entre os jogadores do clube, que reclamam de salários atrasados há seis meses. O anúncio do grupo foi feito na última quarta-feira (26), e a greve vale até que os pagamentos sejam regularizados, segundo nota enviada à diretoria da instituição e à imprensa.

Diante da paralisação, o clube de Campinas (SP) integrou ao elenco jogadores da base para o confronto contra o América-MG, em Belo Horizonte, marcado para este domingo (30), para evitar uma derrota por W.O.

"Esperamos semanas e até meses para tomarmos essa drástica atitude, respeitando a torcida e principalmente a instituição AA Ponte Preta", afirma o texto do elenco principal.