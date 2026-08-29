O deputado federal e presidente nacional do PSDB, Aécio Neves, anunciou nesta sexta-feira (28) que será candidato ao Senado por Minas Gerais. A decisão foi confirmada em conversa com jornalistas na sede do partido, em Belo Horizonte.

"Eu acho que terei melhores condições de articular um projeto para 2030 ao centro, realista, um projeto que olhe o Brasil para o futuro, sem extremismos, sem essa radicalização pueril e penosa que tomou conta da política brasileira", afirmou.

No início de agosto, o tucano havia dito que não se candidataria. Em postagem no Instagram nesta sexta, o agora candidato disse que voltou atrás na decisão após ter sido procurado por centenas de apoiadores no estado.