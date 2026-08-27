29 de agosto de 2026
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CORPO PRESO

Trabalhador que estava desaparecido é encontrado morto sob trator

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Corpo de Bombeiros
Segundo o Corpo de Bombeiros, a máquina, um Agrale BX 6110, tombou sobre o trabalhador, que ficou preso pelo tronco e pelos braços.
Segundo o Corpo de Bombeiros, a máquina, um Agrale BX 6110, tombou sobre o trabalhador, que ficou preso pelo tronco e pelos braços.

Um homem de 44 anos foi encontrado morto sob um trator na noite dessa quarta-feira (26), na Linha Marari, no interior de Tangará, no Meio-Oeste de Santa Catarina. Ele estava desaparecido desde aproximadamente as 18h e foi localizado pelos próprios familiares por volta das 23h.

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Segundo o Corpo de Bombeiros, a máquina, um Agrale BX 6110, tombou sobre o trabalhador, que ficou preso pelo tronco e pelos braços. Os bombeiros foram acionados às 23h20.

Uma escavadeira de grande porte foi usada para estabilizar e erguer o trator. A vítima foi retirada, mas já morta.

A ocorrência também teve apoio da Polícia Militar, da Polícia Civil e da Polícia Científica. As circunstâncias do acidente serão apuradas.

Com informações do NSC Total.

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