Um homem de 44 anos foi encontrado morto sob um trator na noite dessa quarta-feira (26), na Linha Marari, no interior de Tangará, no Meio-Oeste de Santa Catarina. Ele estava desaparecido desde aproximadamente as 18h e foi localizado pelos próprios familiares por volta das 23h.
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Segundo o Corpo de Bombeiros, a máquina, um Agrale BX 6110, tombou sobre o trabalhador, que ficou preso pelo tronco e pelos braços. Os bombeiros foram acionados às 23h20.
Uma escavadeira de grande porte foi usada para estabilizar e erguer o trator. A vítima foi retirada, mas já morta.
A ocorrência também teve apoio da Polícia Militar, da Polícia Civil e da Polícia Científica. As circunstâncias do acidente serão apuradas.
Com informações do NSC Total.