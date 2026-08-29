Três meses depois de ter sido revelado que o filme "Dark Horse" foi financiado por Daniel Vorcaro, do Master, não foram apresentados nem a prestação de contas do longa nem o contrato com o banqueiro.

Ainda na pré-campanha presidencial, Flávio Bolsonaro (PL) confirmou, após negativa inicial, o recebimento de dinheiro de Vorcaro para o filme, que contará a história de seu pai, mas não mostrou os dados. Sua assessoria disse à reportagem nesta sexta-feira (28) que cabe à produtora do longa dar as explicações.

Em entrevista à Globo também nesta sexta, Flávio oscilou entre dizer que "nunca é demais" explicar a relação com o ex-banqueiro e afirmar que o tema está "mais que esclarecido" e é "livro que está fechado, ressignificado e na prateleira".