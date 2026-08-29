Uefa divulga tabela da Liga dos Campeões
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A Uefa (União Europeia de Futebol) divulgou neste sábado (29) a tabela da fase de liga da Liga dos Campeões com início programado para o dia 8 de setembro e término em 27 de janeiro.
Sorteio dos confrontos aconteceu na última quinta. A Uefa definiu os confrontos nesta semana e grandes jogos como: PSG x Barcelona, Arsenal x Real Madrid e Manchester City x PSG foram sorteados.
Os oito melhores avançam direto para as oitavas. Na fase de liga, os 36 times fazem oito jogos e a tabela segue o formato de pontos corridos. O G8 passa direto para a fase das oitavas de final, enquanto do 9º ao 24º vão para os play-offs, em que os jogos e o chaveamento para a fase seguinte são definidos por sorteio.
Primeira semana terá 3 dias de jogos. Na primeira rodada, os jogos de teça à quinta, sendo assim, seis jogos por dia. A partir da segunda rodada, as rodadas serão apenas terça e quarta, com a última rodada tendo os jogos simultâneos.
Atual bicampeão, PSG estreia em casa. A equipe francesa irá disputar o primeiro jogo na busca pelo tricampeonato no Parque dos Príncipes no dia 10/9 (quarta-feira) contra o Slovan Bratislava (Eslovênia), às 16h (horário de Brasília).
Real estreia no dia 8/9. O maior campeão da competição, com 15 títulos, irá jogar no primeiro dia do torneio contra a Inter de Milão, time em que seu atual treinador, José Mourinho, conquistou sua última Champions, em 2010.
Veja as datas dos prinicipais confrontos
- 8/9 - Real Madrid x Inter de Milão - 16h*
- 9/9 - Liverpool x Atlético de Madri - 16h
- 13/10 - Atlético de Madri x Manchester United - 16h
- 14/10 - Manchester City x PSG - 16h
- 20/10 - PSG x Barcelona - 16h
- 21/10 - Bayern de Munique x Arsenal - 16h
- 3/11 - Atlético de Madri x Bayern de Munique - 17h
- 8/12 - Barcelona x Manchester City - 17h
- 9/12 - Arsenal x Real Madrid - 17h
- 20/1/27 - Manchester United x Bayern de Munique - 17h
*Horário de Brasília