A Uefa (União Europeia de Futebol) divulgou neste sábado (29) a tabela da fase de liga da Liga dos Campeões com início programado para o dia 8 de setembro e término em 27 de janeiro.

Sorteio dos confrontos aconteceu na última quinta. A Uefa definiu os confrontos nesta semana e grandes jogos como: PSG x Barcelona, Arsenal x Real Madrid e Manchester City x PSG foram sorteados.

Os oito melhores avançam direto para as oitavas. Na fase de liga, os 36 times fazem oito jogos e a tabela segue o formato de pontos corridos. O G8 passa direto para a fase das oitavas de final, enquanto do 9º ao 24º vão para os play-offs, em que os jogos e o chaveamento para a fase seguinte são definidos por sorteio.