O Genoa, da Itália, fez uma contraproposta ao Santos e encaminhou o empréstimo do atacante Robinho Júnior.

Filho de Robinho, o jogador chega ao clube italiano por empréstimo de 10 meses, com opção de compra. O acordo indica que, caso o Genoa queira a permanência após o período do vínculo inicial, terá de desembolsar 8 milhões de euros (cerca de R$ 48 milhões), e há mais 2 milhões (em torno de R$ 12 milhões) se for convocado para seleção sub-20 ou profissional —neste caso, vale tanto para a seleção brasileira quanto para a seleção italiana.

O atacante já está na Itália e aguarda para fazer exames médicos. A informação quanto ao acerto entre as partes foi publicada por portais italianos e confirmada pela reportagem.