Genoa faz contraproposta e encaminha empréstimo de Robinho Jr.
| Tempo de leitura: 1 min
O Genoa, da Itália, fez uma contraproposta ao Santos e encaminhou o empréstimo do atacante Robinho Júnior.
Filho de Robinho, o jogador chega ao clube italiano por empréstimo de 10 meses, com opção de compra. O acordo indica que, caso o Genoa queira a permanência após o período do vínculo inicial, terá de desembolsar 8 milhões de euros (cerca de R$ 48 milhões), e há mais 2 milhões (em torno de R$ 12 milhões) se for convocado para seleção sub-20 ou profissional —neste caso, vale tanto para a seleção brasileira quanto para a seleção italiana.
O atacante já está na Itália e aguarda para fazer exames médicos. A informação quanto ao acerto entre as partes foi publicada por portais italianos e confirmada pela reportagem.
O avanço na negociação acontece após uma segunda investida do Genoa. O Santos havia rejeitado uma primeira proposta, mas o clube italiano respondeu topando pagar o salário do atacante integralmente, o que era um entrave nas conversas.
Robinho Jr. perdeu espaço no elenco do Peixe. A última em que ele atuou foi em 21 de julho, quando a equipe da Vila Belmiro bateu a UCV, na Venezuela, por 4 a 1, pelos playoffs da Sul-Americana.
O atacante foi promovido ao elenco profissional do Santos no ano passado. No ano de estreia, ele fez 15 jogos e deu uma assistência. Já em 2026, foram 12 partidas pelo elenco, sem bola na rede ou passes para gols.
Em maio, Robinho Jr. se envolveu em uma polêmica com Neymar. Ele acusou o camisa 10 de agressão em episódio ocorrido durante um treino e houve, inclusive, uma notificação ao Santos. Posteriormente, os jogadores se acertaram e Robinho retirou a notificação.