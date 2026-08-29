População dos 54 menores municípios do Brasil caberia no Maracanã
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A população das 54 menores cidades do Brasil caberia no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. É o que sinalizam estimativas de 2026 divulgadas nesta sexta-feira (28) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).
Os 54 municípios somam 78,8 mil pessoas –o contingente exato é 78.823.
O Maracanã tem capacidade para receber um público desse tamanho. Há espaço para 78.838 torcedores, segundo o site do tour do estádio.
A data de referência das estimativas do IBGE é 1º de julho de 2026. Os números são projetados a partir dos dados do Censo Demográfico e de outras fontes.
A população é de no máximo 1.700 moradores nas 54 cidades com menos pessoas (veja a lista abaixo).
A mineira Serra da Saudade (a cerca de 260 km de Belo Horizonte) tem a menor estimativa do país: 857 habitantes.
Reportagem publicada pela Folha de S.Paulo em 2023 mostrou que não havia posto de combustíveis nem hotel no município e que um padre local conhecia os fiéis pelo nome.
Outras três cidades têm menos de mil moradores no Brasil, conforme as estimativas de 2026.
São os casos de Anhanguera (GO), com 906, Borá (SP), com 935, e Araguainha (MT), com 989.
54 municípios com menos habitantes em 2026
UF - Município - Pop. estimada
- MG - Serra da Saudade - 857
- GO - Anhanguera - 906
- SP - Borá - 935
- MT - Araguainha - 989
- SP - Nova Castilho - 1.070
- MG - Cedro do Abaeté - 1.078
- RS - André da Rocha - 1.156
- RS - União da Serra - 1.183
- MG - São Sebastião do Rio Preto - 1.211
- TO - Oliveira de Fátima - 1.228
- RS - Coqueiro Baixo - 1.308
- RS - Engenho Velho - 1.315
- PR - Nova Aliança do Ivaí - 1.316
- PR - Jardim Olinda - 1.345
- PI - Miguel Leão - 1.359
- RS - Carlos Gomes - 1.384
- RS - Tupanci do Sul - 1.396
- GO - Cachoeira de Goiás - 1.415
- SP - Uru - 1.428
- MG - Grupiara - 1.430
- RS - Guabiju - 1.441
- GO - Lagoa Santa - 1.444
- SP - Flora Rica - 1.475
- TO - Crixás do Tocantins - 1.491
- MG - Paiva - 1.491
- MG - Doresópolis - 1.500
- RS - Santa Tereza - 1.529
- RS - Montauri - 1.530
- MG - Antônio Prado de Minas - 1.545
- MG - Consolação - 1.561
- RS - Quatro Irmãos - 1.577
- RS - Porto Vera Cruz - 1.582
- TO - Sucupira - 1.583
- TO - Chapada de Areia - 1.585
- MG - Passabém - 1.601
- RS - Ponte Preta - 1.602
- RS - Vista Alegre do Prata - 1.624
- TO - Ipueiras - 1.625
- SC - Barra Bonita - 1.628
- SP - União Paulista - 1.629
- SP - Dirce Reis - 1.637
- RS - Coronel Pilar - 1.637
- RS - Cruzaltense - 1.650
- SP - Turmalina - 1.652
- RS - Novo Xingu - 1.677
- TO - Lavandeira - 1.679
- GO - Moiporá - 1.680
- RS - Canudos do Vale - 1.686
- MG - Tapiraí - 1.690
- RS - Floriano Peixoto - 1.690
- SP - Fernão - 1.695
- SP - Santa Salete - 1.698
- SP - Santana da Ponte Pensa - 1.700
- SC - Presidente Castello Branco - 1.700