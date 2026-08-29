A população das 54 menores cidades do Brasil caberia no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. É o que sinalizam estimativas de 2026 divulgadas nesta sexta-feira (28) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Os 54 municípios somam 78,8 mil pessoas –o contingente exato é 78.823.

O Maracanã tem capacidade para receber um público desse tamanho. Há espaço para 78.838 torcedores, segundo o site do tour do estádio.